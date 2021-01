Erster Einsatz seit 33 Jahren: Der renovierte Spitlight P.300.S zeigt sich an Filmtage-Eröffnung

Einige Solothurner haben ihn vielleicht schon am Montagabend am Kreuzackerquai entdeckt, den roten Spitlight. Das war aber nur eine Hauptprobe für den Einsatz am Mittwochabend im Rahmen der Solothurner Filmtage. Dort leuchtete der Wolkenprojektor für die Eröffnung. Er bildete zusammen mit der Projektion des Filmtage-Trailers ans Landhaus einen glamourösen Hintergrund für die Eröffnungsrede von Bundespräsident Guy Parmelin und für das Gespräch zwischen Anita Hugi, der Direktorin der Filmtage und Monika Schärer von SRF. Renovation abgeschlossen Der Einsatz zelebrierte gleichzeitig auch den Abschluss der Restaurierungsarbeiten am Spitlight, der quasi frisch aus der Lackierkabine der Carrosserie Hess AG zu seinem ersten Einsatz seit 1988 gefahren kam.

Der Spitlight verkörpert unser Motto ‘Projektion – Blick nach vorn’ perfekt. Er verbindet die Geschichte der Projektionstechnik mit dem Blick in die Zukunft und unserer Region

, sagt Anita Hugi, die den Einsatz des Spitlights initiiert hat. Der Bedford-Lastwagen auf welchem der Spitlight aufgebaut ist wurde nämlich 1955 bei GM in Biel/Bienne, nach Plänen des Tessiners Gianni Andreoli, gebaut. Seit Herbst 2019 ist der Spitlight in der Sammlung des Museum ENTER in Solothurn. Restaurierung dank Crowdfunding erfolgreich Im Sommer 2020 lancierte das Museum ENTER ein Crowdfunding um den Weltrekordprojektor vor dem Verfall zu retten. Denn das Alter hat dem 65-jährigen Oldtimer zugesetzt. Die letzte Restauration lag bereits über 35 Jahre. Dank der grossen Unterstützung aus der Bevölkerung kamen über 30'000 Franken zur Deckung der Finanzierungslücke zusammen. «In den vergangenen Monaten haben die Mitarbeitenden der Stiftung ENTER, das Team der BSU Zuchwil und der Carrosserie Hess AG perfekt zusammengearbeitet, um den Termin vom 20. Januar möglich zu machen», heisst es in einer Mitteilung des Museums. So sei sowohl die Fahrzeugtechnik als auch Lack und Innenraum zeitgemäss erneuert worden. «Es braucht Fingerspitzengefühl und Leidenschaft um eine solche Ikone zu restaurieren. Das ENTER ist nun um eine Attraktion reicher», wird der Präsident der Stiftung ENTER, Felix Kunz, zitiert. Weitere Anfragen für Einsätze «Der Einsatz an den Solothurner Filmtagen war der Erste seit 33 Jahren – aber sicher nicht der Letzte,» ist Museumsleiterin Violetta Vitacca überzeugt. Bereits liegen weitere Anfragen für Einsätze vor. Ihr Traum bleibt es, den Spitlight an der Winterolympiade 2026 in Cortina d’Ampezzo zu sehen – genau wie vor 70 Jahren bei seinem allerersten Einsatz.