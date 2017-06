An Arbeit hat es Franz Sailer und seinem Team aber nie gemangelt. Denn «unsere Poststelle gehört zu den rentabelsten der Schweiz», weiss er aus akribisch geführten Statistiken zu jedem Geschäftsbereich. Und so glaubt Sailer auch nicht an eine baldige Schliessung der Poststelle an der Allmendstrasse, ausser es fände sich vielleicht ein Top-Standort für eine einzige noch verbleibende Hauptpost in der Stadt. Eklatant sei in den 30 Jahren vor allem die Zunahme der Paketpost gewesen, und etwas ketzerisch meint Sailer, ohne die Privatkonkurrenz könnte man diese wohl kaum mehr bewältigen.

Ausgesprochen positiv ausgewirkt habe sich aber auch die Verkehrsgunst der Weststadt-Post, «und die Eröffnung der Westumfahrung hat uns ebenfalls eher geholfen.» So sei der Umsatz seiner Poststelle bis Ende 2015 eigentlich ständig gewachsen – denn der Kundenkreis erweiterte sich immer wieder. «Wenn die Post in Arch zu ging, hatten wir mehr Leute aus Arch, wenn jene in Oberdorf schloss, kamen mehr Oberdörfer», blickt Franz Sailer auf eine Entwicklung zurück, die auch die Stadt Solothurn schon vor 15 Jahren mit der damals sehr emotional bekämpften Schliessung der Steingrubenpost erfasst hatte.

Dass wohl auch der persönliche Kontakt und die Kundenfreundlichkeit viel zum Erfolg der Weststadt-Post beigetragen haben, verschweigt Franz Sailer bescheiden. Er weiss auch nicht, wer auf ihn folgt, «aber die Poststelle wird wie bis anhin geöffnet bleiben». Für ihn überwiegen nach 45 Jahren die «positiven Seiten» seines Berufslebens bei der Post. Doch genauere Pläne für seine Zeit nach dem 27. Juni hat er keine. «Mehr joggen» will er wieder. «Ausserdem habe ich vier Kinder mit zwei Enkelkindern, die ganz in der Nähe wohnen», freut sich der längst in der Weststadt wohnhafte Poststellen-Leiter auf ruhiger Zeiten in einer eher unruhigen Post-Ära.