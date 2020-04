«Ein Tropfen auf den heissen Stein»: Liefer- und Abholservices der Gastronomie kommen unterschiedlich an

Seit gut einem Monat sind die Restaurants und Gasthöfe in Solothurn wegen der «ausserordentlichen Lage» geschlossen. Ein baldiges Ende der Massnahmen ist mit dem Beschluss des Bundesrats vom Donnerstag vor dem Sommerbeginn kaum absehbar. Eine Handvoll der Gastronomen haben daher während dieser Zeit auf ein Abhol- oder Lieferservice gesetzt und dieses Angebot neu aufgesetzt. Nach gut vier Wochen fällt das Fazit aber sehr unterschiedlich aus.

Der Gasthof Enge bietet seit dem 20. März, also praktisch seit dem Beginn des Lockdowns, einen Abholservice an. Von Montag bis Freitag können die Kunden jeweils am Morgen telefonisch oder über ein Kontaktformular online ihre Bestellung abgeben und diese dann am Mittag abholen. Der neue Service komme gut an, teilt Markus Krell, Inhaber des Gasthofs, auf Anfrage mit. «Das Interesse ist gross. Die Leute schätzen es, eine gute warme Mahlzeit bestellen zu können», sagt er. Es habe aber rund drei Wochen gedauert, bis die Kundschaft auf das Angebot aufmerksam wurde, obwohl der Gasthof bereits in der ersten Woche komplett für den Abholservice eingerichtet gewesen sei.

Schwierig sei es vor allem gewesen, auch die ältere Kundschaft zu erreichen. Krell habe das Angebot daher überall digital und analog gestreut und bietet auf Anfrage einen Heimlieferservice an. Mittlerweile gibt der Gasthof durchschnittlich etwa 30 Mahlzeiten heraus, wie Krell sagt. Das sei weniger als die Hälfte während eines normalen Betriebs, doch mit den Einnahmen könne er die entstehenden Kosten decken. Kurzarbeit habe er dennoch beantragen müssen. Er versucht, die Situation dennoch als eine Chance zu sehen. «Mit dem Abholservice können wir den Kontakt zu unseren Gästen weiterhin pflegen», sagt er. Es seien vor allem die üblichen Mittagsgäste, die nun bestellen würden. Über Werbeaktionen auf Sozialen Medien habe er aber auch neue Gäste gewinnen können. Seit vergangenen Mittwoch hat er sein Angebot auch auf den Abend ausgedehnt