Ein Solothurner hilft den Selbstständigen: «Sie sind das Rückgrat unserer Wirtschaft»

Es ist in aller Munde: Die Selbstständigen und die KMU gehören in der Coronakrise zu den Leidtragendsten. Sie müssen teilweise kurzfristige Lösungen für allfällige Angestellte finden und wissen gleichzeitig nicht, wie sie ihren eigenen Lebensunterhalt stemmen oder ihren Betrieb retten sollen. Deswegen wird auf den Social Media Portalen des Projekts «Soly_darisch» (Instagram: soly_darisch / Facebook: soly_darisch ) täglich ein Portrait mit Bild und Text eines Freelancers oder einer Freelancerin, einer selbstständig erwerbenden Person oder eines Kleinunternehmens veröffentlicht. Ziel ist, dass sich die Menschen an die porträtierten Geschichten erinnern und die Geschäfte in der Region auch längerfristig unterstützen.

Beim Namen des Projekts handelt es sich um ein Wortspiel zwischen der umgangssprachlichen Abkürzung «Soly» für Solothurn und «solidarisch». Damit will der Fotograf auf den räumlichen Bezug und die Handlungsweise hinweisen, die in diesen Zeiten gelebt werden sollte. Bisher stammen die meisten Beiträge aus der Region Solothurn, das Projekt richtet sich aber an Selbstständige und KMU aus dem ganzen Kanton Solothurn.

«Die Anonymität aufbrechen»

Als in der Schweiz die «ausserordentliche Lage» ausgerufen wurde, wollte Däppen den vielen Betroffenen helfen. Sein Umfeld zählt viele Selbstständige, was die Auswirkungen der Coronakrise für ihn schnell sichtbar machte. «Der Bundesrat redet immer von den Selbstständigen, und dass man für sie eine Lösung finden würde», erzählt Däppen. Hierbei handle es sich aber nur um eine Zahl. Deswegen will Däppen die «Anonymität aufbrechen, den Menschen hinter den Logos ein Gesicht geben und aufzeigen, in wie vielen Bereichen wir Selbstständigen arbeiten.»

Für den Fotografen ist klar, dass Kleinunternehmen und Selbstständige unterstützt werden müssen: Schliesslich «befinden sich die Betroffenen direkt hier in Solothurn und bilden das Rückgrat unserer Wirtschaft. Sie können sie mit unserer Unterstützung ihre Rechnungen begleichen – und schlussendlich sind es sie, die im Kanton Solothurn Steuern zahlen. Was wiederum uns Solothurnern zu Gute kommt.» Zudem profitiere man bei lokalen Einkäufen von Vertrautheit und guter Beratung.