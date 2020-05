«Du meinst es nicht ehrlich!»: In dieser Folge heisst es alle gegen den Solothurner Robert

Er freue sich sehr, die schwarze Rose und damit endlich ein Date erhalten zu haben, erklärt Robert. «Ich muss sie packen und ihr zeigen, was ich drauf habe.» Die Kritik folgt auf dem Fusse: «Du bist nicht für sie hier», meint Fabio (32). Vielleicht sei Robert vielmehr wegen der Ferien oder zusätzlichen Followern auf seinen Social Media-Plattformen in Thailand. Fabio spricht damit indirekt ein Gespräch in der zweiten Folge an. Damals durften Robert, Fabio und Daniele mit Chanelle frühstücken. Dabei gab sich der Solothurner überlegen. Im Kopf sei er viel weiter als alle anderen Kandidaten, meinte er damals. Diese Aussage blieb hängen – und sie wird auch von den anderen Männern nicht gut aufgenommen.

Die fünf Kandidaten in der Runde sollen sich entweder hinter Mattia oder Robert stellen. So sollen sie ausdrücken, wer es verdienen würde, eine Runde weiterzukommen. Das Verdikt ist klar. Drei Kumpel-Stimmen gehen an Mattia, zwei enthalten sich. Robert geht leer aus. Dieser hätte das nicht so deutlich erwartet.

Der Solothurner, der sich selbst stets als starker Konkurrent bezeichnete, bleibt gelassen. Jeder Kandidat habe seine eigene Art. «Und wenn dir meine nicht gefällt, dann ist das dein Problem.» Er sei wirklich für die Bachelorette da, wird er später betont in die Kamera sagen. Ihm sei es egal, was die anderen denken würden.

Hier wittert Mattia seine Chance. Er spricht Robert auf das Gespräch mit Patric Haziri und den Grund seiner Teilnahme an. Da will Chanelle natürlich mehr wissen. Ist ja logisch. Robert meine es nicht ehrlich. Er verhalte sich auch anders, erklärt Mattia. «In deiner Gegenwart tritt er viel theatralischer auf. Er übertreibt. Bei uns ist er verschlossener.»

Robert betont auch in ihrer Gegenwart, dass er «hauptsächlich für sie» da sei. Die Sozialen Medien seien eine Nebensache. Das mache er halt gerne. Er sei sonst ein bodenständiger und familiärer Mensch. An Chanelle interessiere ihn ihre Art. Sie sehe «top» aus, aber das Aussehen sei nicht das Wichtigste. Er müsse eine Frau charakterlich kennenlernen. «Robert ist sehr souverän und spricht vom Herzen aus», lautet ihr Fazit. Bevor sie sich entscheidet, hat Robert noch eine Überraschung für sie. Er übergibt ihr ein Foto, das er selbst beim Speeddating in der ersten Folge geschossen hat.

Nun geht es aber endlich um die Wurst. Wer fliegt? «Du, Mattia», verkündet Chanelle. Sie habe momentan einen bisschen besseren Draht zu Robert. Dieser wolle sie wirklich kennenlernen, habe sie das Gefühl. Den Solothurner freut das natürlich riesig. «Endlich hat sie gesehen, was in meinem Herz steckt.»

Dass er nun bleiben dürfe, heisse aber nicht, dass er locker lassen dürfe, betont Chanelle. «Du musst Vollgas geben, sonst wird es eng.» Der Solothurner sagt Danke und bittet um eine Umarmung. Die bekommt er.

Koffer schon gepackt

Was er da noch nicht weiss: Zwei Konkurrenten in der Villa haben derweil schon seinen Koffer gepackt, damit «der Schauspieler» das nicht noch selber machen muss. So überzeugt sind sie, dass Robert gehen muss. Doch sie liegen falsch. «Ihr dürft ukrainisches Blut einfach nicht unterschätzen», meint er bei seiner Rückkehr. Dass sein Koffer schon gepackt daneben steht, nimmt er mit Humor. «Der kann gepackt bleiben, bis ich mit Chanelle zusammen in die Schweiz fliege.» Er stinke ja sowieso, entgegnet Giovanni – «nach Schauspiel». Dann passe er ja zu Schlagersängerin Chanelle, kontert Robert. Das Ping-Pong-Spiel geht über mehrere Runden so weiter – bis Robert sich dann zum Duschen verabschiedet. Da wird der Koffer also doch wieder ausgepackt.

Zu den Vorwürfen der Jungs sagt Robert im Nachhinein: «Die Vorwürfe habe ich ehrlich gesagt gar nicht ernst genommen. Mein Ziel war es, sie mit den blöden Sprüche aus dem Konzept zu bringen. Sie sollten sich auf mich und nicht auf Chanelle konzentrieren.» Sein Fazit: «Das hat funktioniert.»

Einer fliegt hochkant aus der Sendung

Robert steht aber nicht als Einziger auf dem Kieker der anderen Kandidaten. Am liebsten würden diese nämlich auch den fitten Jamy nach Hause schicken. Vor der fünften Nacht der Rosen wird ein Skandal enthüllt. Chanelle bekommt ein Video zu sehen, in dem Jamy in der Villa mit einer anderen Frau zur Sache geht. Die Bachelorette, die noch am Abend zuvor mit ihm herumknutschte, fackelt nicht lange und schickt Jamy nach Hause.

Und was ist mit Robert? Der hat zwar die schwarze Rose «überlebt», muss nun aber um die rote Rose bangen. Wieso die anderen Jungs sie vor ihm warnen würden, will Chanelle vom Solothurner wissen. «Aus Angst und Eifersucht», entgegnet dieser. Welches dieser Sachen es sei, könne er ihr nicht sagen. Chanelle hört auf die Stimme ihres Herzens – und lässt den 24-Jährigen eine Runde weiter. (ldu)

Hinweis: «Die Bachelorette», montags, 20.15 Uhr auf dem Sender 3+