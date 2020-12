Die Wochenmärkte in Solothurn finden bis auf weiteres statt

Ab Sonntag, 27. Dezember, bleiben gemäss COVID-19-Verordnung des Kantons Solothurn alle Verkaufsgeschäfte und Märkte geschlossen. Ausnahmen bestehen für Lebensmittelläden und sonstige Geschäfte, die Lebensmittel oder andere Güter des kurzfristigen und täglichen Bedarfs verkaufen. Da an den Wochenmärkten ausschliesslich solche Produkte angeboten werden, dürfen die Märkte am Mittwoch und Samstag weiterhin stattfinden, heisst es in einer Medienmitteilung der Einwohnergemeinde der Stadt Solothurn. Ausfallen werde hingegen der Monatsmarkt im Januar.

Die Wochenmärkte am Mittwoch, 30. Dezember, und am Samstag, 2. Januar, finden daher statt. Die Wochenmärkte im Januar 2021 können nach aktueller Situation ebenfalls durchgeführt werden. Vorbehalten bleiben selbstverständlich weitere Massnahmen des Bundes und/oder des Kantons. (egs)