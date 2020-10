Die Umgestaltung des Postplatzes geht in die zweite Phase — er wird eine Woche verkehrsfrei

Um die Möglichkeiten einer künftigen Gestaltung und Nutzung des Platzes weiter auszuloten, werden nun in einer zweiten Phase verschiedene Elemente umplatziert. Damit soll sich die provisorische Gestaltung einer möglichen Lösung annähern. Deshalb werde das bestehende Gerüst in die Platzmitte verschoben, um dadurch die künftige Atmosphäre des Verweilens unter einem Baumdach zu vermitteln.

Weiter werde die Plattform näher ins Zentrum gerückt und mit Stufen ergänzt, die als Sitz- und Treffgelegenheit genutzt werden können. Dies mache die künftige erhöhte Ebene des Postplatzes erlebbar und ermöglicht einen besseren Ausblick auf die Aare und Stadt sowie auf das gegenüberliegende Ufer. Auch soll der Plätz während der Wintermonate eine zusätzliche, einfache Beleuchtung erhalten, so die Einwohnergemeinde weiter.

Testphase für die Busführung der Linie 6

Um die Möglichkeiten einer Entlastung des Postplatzes vom Busverkehr zu prüfen, laufe ein Versuchsbetrieb zur Führung der Buslinie 6 im Bereich Postplatz. Bereits durchgeführt wurden die Messungen für die bisherige Verkehrsführung, bei welcher der Postplatz in beiden Richtungen mit den Bussen der Linie 6 befahren werde. Die gewonnen Daten dienen als Beurteilungsgrundlage für die weiteren Varianten.

Noch bis Sonntag, 1. November, fahre der Bus Richtung Hauptbahnhof über den Postplatz, in der Gegenrichtung zum Bahnanschluss Allmend werde er über die Westringstrasse, den Lagerhausweg und die Poststrasse geführt. Damit werden die Busfahrten pro Stunde von 4 auf 2 reduziert. Nächste Woche werden die Busse der Linie 6 in beiden Richtungen über die Westringstrasse, den Lagerhausweg und die Poststrasse geführt. Der Postplatz sei in dieser Woche komplett verkehrsfrei (ausgenommen Rad- und Fussverkehr). Ab Montag, 9. November, werde die Buslinie 6 wieder in beiden Richtungen über den Postplatz geführt. (mgt)