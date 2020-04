Die Umgestaltung des Postplatzes bringt das ganze Quartier in Bewegung

Unter einer künftigen Überbauung des SBB-Areals beim Westbahnhof besteht die Idee, ein Parkhaus mit 250 Plätzen zu errichten. Es soll 71 aufzuhebende oberirdische Parkplätze im Bereich Postplatz/Poststrasse ebenso ersetzen wie 109 durch den Neubau wegfallende Parkplätze auf dem SBB-Areal. Dazu kämen noch 50 Plätze Eigenbedarf für die Überbauung. Die Kosten sind noch nicht evaluiert, doch riesig ist die Skepsis offenbar bei der Parking AG Solothurn, die bereits die drei Parkhäuser Biel-, Basel- und Berntor erstellt hat. In letzterem kamen die 350 Parkplätze auf rund je 50000 Franken zu stehen – der spiralförmige Bau tief in den Dornacherplatz verschlang bis zur Eröffnung 2005 rund 19 Mio. Franken.

Die Stadt macht Druck, die Parking AG sträubt sich

Für die Stadt wäre es «wünschenswert», wenn die Parking AG nun ein viertes Parkhaus beim Westbahnhof in Angriff nehmen würde. Sie hält zwar 30 Prozent der Aktien, kann jedoch das Stimmrecht nur zu 20 Prozent ausüben. Niklaus Studer, VR-Präsident der AG, bestätigt, man habe einen dreiköpfigen Ausschuss ohne ihn gebildet und die Parkhaus-Idee beim Westbahnhof geprüft. Doch sei das Ergebnis betreffend den Bedarf wie die Erschliessung negativ ausgefallen – nun werde man dem Verwaltungsrat einen Antrag vorlegen. Das Stadtbauamt sieht die Erschliessung eines Westbahnhof-Parkhauses von der Dammstrasse und somit der Westumfahrung her als zwingend an. Bisher war dies aber auch auf wenig Entgegenkommen bei einem wichtigen Grundeigentümer westlich des Bahntrassees gestossen. Und Studer ist dezidiert der Ansicht, die Parkhaus-Zufahrt müsse von der Poststrasse her erfolgen. Und zur aktuellen Situation meint er: «Seit dem 16. März haben wir 80 Prozent Umsatzverlust und werden dieses Jahr keine Dividende ausschütten.» Damit stehe ein Parkhaus-Neubau für ihn nicht im Vordergrund.

Stadtpräsident Kurt Fluri hatte schon in der GRK betont, die Parking AG mache «nicht die Parkplatzpolitik der Stadt». Sonst würde halt jemand anderer bauen. Bleibt die Frage im Raum: Werden die 71 oberirdischen Parkplätze vor, mit oder nach dem Parkhaus-Bau aufgehoben? Und was ist, wenn gar keines kommt? Die GRK äussert sich zuhanden des Gemeinderats salomonisch: Der Aufhebung werde «in Koordination mit der Erstellung eines vierten Parkhauses zugestimmt». (ww)