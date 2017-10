Neue Aussengrillstände wirds in Solothurn künftig nicht mehr geben. Franziska Roth (SP) hatte in einer Motion gefordert, das städtische Marktreglement mit dem Aussengrillverbot von 2010 abzuändern. Geruchsintensive Imbissstände wie Wurststände oder Grills sollten auf Konzession hin an ausgewählten Standorten in limitierter Zahl zugelassen werden.

Anlässlich seiner Sitzung am Dienstagabend aber entschied der Gemeinderat mit 15 zu 12 Stimmen bei zwei Enthaltungen dagegen. Vor allem die bürgerliche Flanke befürchtete eine mögliche Ungleichbehandlung und sah den Vorstoss von einem Einzelfall motiviert: Konkret war nämlich Gastronom Chris van den Broeke nach Übernahme des "Bistraito" angehalten gewesen, den Betrieb des Aussengrills einzustellen, während noch sein Vorgänger sich auf Gewohnheitsrecht hatte abstützen können.

Gleichzeitig reichte die FDP-Fraktion gestern eine neue Motion ein: Sie fordert darin die Schaffung so genannter Buvetten ausserhalb der Altstadt. Es handelt sich dabei um meist saisonale Restaurants mit eingeschränktem Angebot und ausschliesslich Aussensitzplätze. Schule macht das Konzept der Buvette vor allem in der Stadt Basel. Aber auch die Solothurner Hafebar kann als typisches Beispiel für diese Ausschank-Form gelten. (ak)