Nicht weniger als 303 Baugesuche hat die Kommission für Altstadt- und Denkmalfragen in den vergangenen vier Jahren behandelt. Die besten sieben Umbauprojekte wurden nach mehrfacher Vorselektion am Donnerstag in einer kleinen Anerkennungsfeier gewürdigt, die seit 1965 Tradition hat, aber nach 2009 für einen Vierjahreszyklus pausierte.