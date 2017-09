Kein freies Schussfeld

Die Verbreitung des Schiesspulvers im späten Mittelalter revolutionierte die Kriegsführung. Die Belagerungstechnik änderte. Der Kampf wurde auf grössere Distanz geführt, der Nahkampf durch Gewehr und Artillerie abgelöst.

Der Ingenieur Vauban leitete daraus das neue Befestigungsprinzip ab: Vorspringende Schanzen sollten tote Winkel aufheben und ein gewölbtes Vorgelände den direkten Beschuss der Stadtmauern verhindern. Dazu musste dieses Glacis frei von Häusern sein. Das stiess in Solothurn auf Ablehnung, wodurch insbesondere die Schanzen im Nordosten an Wert einbüssten. Die rechtsufrige Vorstadt hingegen erhielt einen erweiterten Festungsring, wie ihn Vauban gesehen hatte.

Millionen flossen

1667 wurde der Grundstein zur Riedholzschanze gelegt. Eine wichtige Rolle spielte der Ambassador, der bei Ludwig XIV. die nötigen Gelder beschaffte, weil dieser einen gut geschützten Sitz seines Botschafters wünschte. So flossen jährlich 20 000 (das wären heute mehrere Millionen) Francs nach Solothurn.

Der Bau der Schanzen, zwischendurch abflauend, erhielt durch äussere Bedrohungen immer wieder neuen Schub, bis er 1729 eingestellt wurde. Kurz vor der französischen Invasion 1798 wurde wieder verhandelt. Dabei spielte ein Gutachten Vaubans – er war nie in Solothurn! – aus dem Jahr 1700 eine wichtige Rolle. Darin wurde – übrigens nicht nur von Vauban – die Verteidigungsfähigkeit der Stadt angezweifelt.

Geheimnisvolle Gänge

Gänge und Kavernen in den Gräben und Schanzen wurden früher vorab von Jugendlichen gerne mit Geheimnisvollem verbunden. Aber auch Geschichts- und Bauforscher interessieren sich dafür. Urs Bertschinger erklärte, dass man in Beschrieben und Zeichnungen einiges davon gesehen, aber nicht alles gefunden habe. Auch sei bei vielen unklar, wozu sie gedient hätten. Einige Gänge haben der Entwässerung gedient, aber noch andere Aufgaben gehabt, sonst wären sie nicht so sauber gemauert worden.

Derjenige auf dem Niederwall der St.-Ursen-Bastion sei vermutlich als Sprenggang vorgesehen gewesen. Denkmalpflege und Archäologie seien daran, die vielen vorhandenen Teilchen zusammenzusetzen, um ein aktuelles Bild zu erhalten. Die Hoffnung aber, beim Majorsgang Seitengänge zu finden, sei geschwunden. Roland Beck bestätigte dies, man gebe aber die Nachforschungen nicht endgültig auf.

Harte Zeiten

Stadtführerin Marie-Christine Egger berichtete, wie es dem einfachen Volk zur Zeit des Schanzenbaus erging. Die Rechte wurden immer geringer, dafür wuchs die verlangte Arbeitsleistung – von Dämmerung zu Dämmerung wurde «geschanzt». Wer nicht genug leistete, kam drei Tage hinter Schloss und Riegel bei Wasser und Brot. Die Frauen wurden gerne in den Treträdern eingesetzt, die zum Antrieb der Lastenaufzüge dienten.