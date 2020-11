Die Genossenschaft Baseltor erhält einen Spezialpreis von einer Organisation der UNESCO

In «La Couronne» durfte heute Morgen die Genossenschaft Baseltor einen Preis für ihr «unermüdliche Engagement in den vergangenen Jahrzehnten zugunsten eines vielfältigen sozialen und kulturellen Lebens inmitten einer erhaltenen Altstadt» entgegennehmen. Verliehen wurde der Spezialpreis von ICOMOS Suisse, eine Organisation der UNESCO, die sich für den Erhalt von kulturellem Erbe einsetzen, Gastrosuisse, Hotelleriesuisse und Schweiz Tourismus.

Die Preisverleihung fand im kleinen Rahmen via Zoom statt. Neben der Genossenschaft wurde noch das Hotel «Schloss Schadau» in Thun und das Restaurant «La Bavaria» in Lausanne ausgezeichnet.