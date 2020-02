Die Bööggliparty gibts neu gratis

Mit der legendären Bööggliparty im Landhaus geht der grösste Nachwuchsförderungsanlass der Solothurner Fasnacht in die 26. Runde. Es wird am Schmutzigen Donnerstag, 20. Februar, an nichts fehlen: Guggen, Hilarimusig, Vorstellung der Narrenleiterfiguren der Narrenzunft Honolulu, DJ – und natürlich die gigantischen Konfettischlacht. Die Konfetti werden von Toni Armbrust gespendet und dank der Unterstützung der Baloise Bank SoBa ist der Eintritt heuer gratis.

Die Eintrittsmedaillons gibt es trotz Gratis-Eintritt weiterhin. Die begehrten Badges sind vor der Party beim Kerzenjeger erhältlich. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte sich also bereits jetzt einen Badge holen.

Wie immer findet die Bööggliparty am Schmutzigen Donnerstag direkt nach der Auflösung des Kinderumzugs beim Landhaus statt und dauert bis 17.30 Uhr. (bph)