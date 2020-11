Der Turm bleibt krumm: Durch die Sanierung soll die historische Substanz nicht verloren gehen

12, 13, 14 – fast oben – 16 Stockwerke – oder waren es 15? – und dann noch die zwei letzten Stockwerke. Ausser Atem, auf der letzten Etage des Gerüsts, sieht man eine eindrückliche Sicht auf die Altstadt, wo die St. Ursenkathedrale hinter den Häusern hervorlugt. Unten erkennt man den Postplatz. 45 Meter weiter unten treiben farbige Blätter auf der Aare vorbei. Das ist die Sicht auf dem höchsten Punkt in der Vorstadt: Auf der Krummturmspitze.

Der Krummturm ist das älteste unverändert erhaltene Bauwerk der Stadt. Wann genau damals die Bauarbeiten gestartet sind, weiss man nicht. Man vermutet, dass der untere Teil des Turmes Mitte des 13. Jahrhunderts gebaut wurde, als die Befestigung um die Stadt erstellt wurde. Das Dach – dem der Turm seinen Namen verdankt – wurde in den 1460er Jahren erbaut. Seither ragt also am Aare-Ufer dieser Wehrturm hervor, die Schiessscharten in Richtung Feind gerichtet. Er trotzte Wind, Wetter und Kugelhagel. Denn: «Früher war es sehr wahrscheinlich ein Zeitvertreib auf Turmspitzen zu schiessen», erklärt Stefan Blank von der kantonalen Denkmalpflege. Davon zeugen Einschusslöcher an den Turmspitzen – dies habe man auch schon an anderen Türmen beobachtet.

Wie der Turm genau gebaut wurde, kann man nicht mit absoluter Sicherheit sagen, die Dokumente sind nicht mehr auffindbar. Blank erklärt aber, dass man schon damals eine Art Gerüst gekannt hat. So wurden direkt im Stein Holzpfähle eingelassen, auf denen dann Holzplatten aufgelegt werden konnten. Als der Turm fertig war, wurden die eingelassenen Holzstücke abgeschnitten. Noch heute zeugen Löcher und Holzstücke in der Mauer von dieser Technik.

Heute ist der Turm von oben bis unten eingerüstet. Bis zum Dach konnte das Gerüst noch am Mauerwerk befestigt werden. Dann, auf 24 Meter Höhe, wo das Dach anfängt, war dies nicht mehr möglich. Die Letzten paar Meter sind freitragend und nur auf den Grundelementen abgestützt. Ein Meisterwerk sind sich die Arbeiter, die auf dem Gerüst arbeiten, einig. «Das Gerüst macht ein Drittel der gesamten Kosten aus», weiss Lukas Reichmuth von der Stadt.

Initialzünder für die Sanierung des Turms sei das Dach gewesen. Bei den letzten Reparaturarbeiten wurde festgestellt, dass sich die Lattenkonstruktion löst. So fielen immer wieder Ziegel vom Dach auf die Schanzenanlage. Da das Gerüst sowieso aufgestellt werden musste, wurde beschlossen, dass man nicht nur das Dach saniert, sondern auch gerade die Fassade.

Keine sichtbaren Veränderungen bedeutet gute Arbeit

Dafür wurde der Steinmetz Heinz Lehmann beauftragt. «Wenn wir gut gearbeitet haben, dann erkennt man nicht, was wir erneuert haben», erklärt er. Der Charakter und die Sprache der alten Bauweise sollen beibehalten werden. «Jedes Gebäude hat eine Geschichte, die erhalten werden muss und ich will auch der Bauweise der Vorfahren gerecht werden», so Lehmann.

So sieht man an einigen Stellen, dass der Zahn der Zeit am Turm genagt hat. Diese Stellen bessert Lehmann nicht aus. Denn würde er einerseits mit diesen Arbeiten in die Bausubstanz eingreifen und diese zerstören und andererseits soll man doch auch das Alter diesem Gebäude anmerken meint der Steinbildhauer. Reichmuth bestätigt: Es handelt sich hier nicht um eine ästhetische Sanierung, sondern darum das Gebäude zu sichern und zu erhalten.

Der Krummturm sei kein komplizierter Auftrag, da die Fassade nicht mit aufwendigen Dekorationen geschmückt sei. Es sei aber eine Herausforderung gewesen das richtige Material zu finden. «Das hier ist ein Kalkstein», er zeigt auf die Steine im unteren Bereich des Turms. «Weiter oben wurde der leichtere Tuffstein benützt.»

Zuerst hat er und sein Team die Fassade mit Wasser sanft gereinigt. Das Reinigen sei nicht einfach, da dies auch Schäden am Stein verursachen kann. Die Ostseite sei am stärksten beschädigt gewesen und musst ausgebessert werden. Dazu hat er mit einem eigenen Tuffsteinmörtel die Stellen ausgebessert. An anderen Stellen mussten die Fugen erneuert werden. Vor einigen Jahrzehnten sei Zementmörtel häufig verwendet worden, dieser Werkstoff sei aber ungünstig, da die Fugen immer weicher als der Stein sein muss. «Bei der Fassade ist es wichtig, dass das Wasser wieder aus dem Stein abfliessen kann», erklärt der Experte. Sonst würde das gefrorene Wasser im Winter dafür sorgen, dass der Stein abplatzt.

Arbeiten und Trump-Fahne in Schwindel erregender Höhe

Oberhalb der Fassade kommt man zu den Dachdeckern. Die Mitarbeitenden von Lüthi Gebäudehüllen AG sind die letzten Ziegeln am fixieren. Wenn sie fertig sind werden sie ungefähr 20'000 Ziegel montiert haben. Jeder einzelne Ziegel wurde zuerst abgenommen, gewaschen und dann wieder befestigt. Einige wenige mussten ausgetauscht werden. Das bedeutet akribische Handarbeit, denn die einzelnen Stücke sind handgefertigt. Einige sind 15 cm breit, andere können bis zu drei Zentimeter breiter sein. Damit die Ziegel wie gewünscht aufeinander liegen, muss jedes Stück sorgfältig ausgesucht und eingepasst werden. Einige Ziegel werden nun auch mit Klammern befestigt, damit sie nicht abrutschen.

Eigentlich arbeiten die Dachdecker direkt auf dem Dach, da das Krummturmdach aber fast senkrecht ist, müssen sie vom Gerüst aus arbeiten. Die Höhe gibt ihnen zwar eine schöne Sicht auf die Barockstadt, doch ist es dort bedeutend kälter und windiger.

Anfangs Oktober mussten sie die Arbeiten gar abbrechen, da der Luftzug zu stark war. Auch jetzt, obwohl kaum ein Wind spürbar war, merkte man, wie er am Gerüst zerrt. Es bewegt sich leicht, doch man hat den Eindruck, dass der Turm sich bewegt und nicht das Gerüst. Wie es bei stürmischeren Wetter auf diesem Gerüst anfühlt, will man nicht am eigenen Leib erfahren. Die Arbeiten auf dem Gerüst verlief aber ohne Zwischenfall.

Anfangs dieser Woche haben sie auf der obersten Etage eine Wahlkampffahne vom Amerikanischen Präsidenten gefunden und entfernt. Wer die dort aufgehängt hat, wissen sie nicht, schwindelfrei muss die Person aber gewesen sein, da sie zuerst über das Schanzentor klettern musste und dann bis zur letzten Etage des Gerüsts.

Nächste Woche werden die verbleibenden Arbeiten abgeschlossen, und das Gerüst wieder abgebaut – so wie es der Zeitplan vorgesehen hat. Nachdem der Krummturm seit Ende August verhüllt war, kann man das krumme Dach wieder sehen. Obwohl man jetzt 250'000 Franken aufgewendet hat, wird es aber nicht gerader erscheinen. Spitzfindige sagen auch, dass es eigentlich gar nicht krumm ist, sondern nur so erscheint. Denn das Dach wurde auf ein ungleichseitiges fünfeckiges Fundament aufgebaut. Dadurch entstand eine pyramidenartige Konstruktion mit ungleichen Seiten, wodurch das Dach krumm erscheint. Dass der Grundriss absichtlich kompliziert gestaltet wurde, um den Zimmermann vor eine schwierige Aufgabe zu stellen, wie die Legende besagt, ist unwahrscheinlich, da der untere Teil des Turmes rund 200 Jahre älter ist als sein Dach.