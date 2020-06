Der Märet ist zurück in der Altstadt — eine 1.-August-Feier wird es aber nicht geben

(egs) Aufgrund der vom Bundesrat verfügten Lockerungen der Schutzmassnahmen vor Covid 19 kann der Marktbetrieb ab Samstag, 27. Juni, wieder in der Altstadt von Solothurn stattfinden. Für eine Durchführung der Bundesfeier mit oder ohne Feuerwerk sieht die Stadt Solothurn jedoch unter den geltenden Schutzbestimmungen keine Möglichkeit, diese so durchzuführen, dass kein erhöhtes Ansteckungsrisiko für die Teilnehmenden besteht.

Der Markt ist zurück in der Altstadt

Obwohl die Wochenmärkte in den letzten Wochen auf dem Schanzenplatz sehr gut genutzt wurden, war es immer das Ziel der Marktfahrenden wie auch der Stadt, diese sobald möglich wieder in der Altstadt durchzuführen. Wie die Stadtpolizei mitteilt, ist dies dank der verfügten Lockerungsmassnahmen ab kommenden Samstag, 27. Juni, wieder möglich. Dies betrifft nicht nur die Wochenmärkte, die jeweils am Mittwoch und am Samstag stattfinden, sondern auch den Monatsmarkt, der am 13. Juli erstmals wieder stattfinden wird.

Absage der Bundesfeier

Bereits seit einigen Wochen diskutierte die Stadtverwaltung verschiedene Möglichkeiten zur Durchführung der diesjährigen Bundesfeier. Trotz der neuen Lockerungen entschied das Stadtpräsidium nun, ausnahmsweise auf die Bundesfeier zu verzichten. Bei einer Durchführung mit Feuerwerk sind jeweils deutlich über 1000 Personen auf dem Festplatz beim Soldatendenkmal und auf der Chantierwiese anwesend. Erschwerend kommt hinzu, dass es keinen abgeschlossenen Festplatz mit Personenzugängen und damit auch keine Beschränkungen bei der Anzahl der Besucherinnen und Besucher gibt. Da die Begrenzung für Grossanlässe mit mehr als 1000 Personen immer noch gilt, war bald klar, dass eine Feier mit Feuerwerk nicht verantwortet werden kann.

Nach Prüfung verschiedener Möglichkeiten zur Durchführung ohne Feuerwerk, musste nun der Entscheid gefällt werden, ganz auf die Feierlichkeiten zu verzichten, da eine Einhaltung der Distanzvorschriften an den Festtischen und bei den stehenden Zuschauerinnen und Zuschauern nicht möglich ist. Auch eine Erfassung der Kontaktdaten der Anwesenden ist nicht machbar. Dazu hätte der Festplatz eingezäunt und eine Personenkontrolle durchgeführt werden müssen. Damit verbunden wäre auch eine Abweisung von Gästen, wenn die Höchstzahl von 300 Personen erreicht gewesen wäre. Diese Massnahmen erscheinen der Stadt für eine Bundesfeier nicht angebracht.