Der «Chästag light» mit gut 35 Ständen und einem Take-Away-Bereich ist eröffnet

20'000 Besucher gab es am Solothurner Chästag 2019. Dieses Jahr dürften es deutlich weniger sein. Im Ok ist man aber froh, den Anlass trotz Corona überhaupt durchführen zu können.

37 Stände hatten sich angemeldet. Einige Änderungen gab es zum Schluss dann doch. Ein Standbetreiber kam nicht, ein weiterer meldete sich beim OK wegen Krankheit ab. Nebst Käse gibt es – wie sonst auch – Gemüse, Wurst und andere Waren zu kaufen.

Der gesellige Teil und das ganze Rahmenprogramm fallen dieses Jahr Corona zum Opfer. Es ziehen keine Meschen in Trachten zusammen mit Blumen geschmückte Kühen und Geissen durch die Stadt. Und am Abend werden auf dem Dornacherplatz auch nicht «Miss Chästag» und «Miss Schöneuter» erkoren.

Was ebenfalls anders ist: Käseschnitte und Co. gibt es in einem abgesperrten Take-Away-Bereich rund um den Brunnen auf dem Kreuzackerplatz. Wer rein will, muss seine Personalien angeben, um im Falle des Falles das Contact Tracing zu ermöglichen. Es dürfen sich gleichzeitig höchstens 100 Personen im Take-Away-Bereich aufhalten. Gegessen wird ausserhalb dieses Areals.

Weil der Anlass in diesem Jahr anders daher kommt als sonst, nennen ihn die Organisatoren «Chästag Light». (ldu)