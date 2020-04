Der 24-jährige Robert aus Solothurn buhlt um das Herz der «Bachelorette»

«Kollegen und Verwandte waren sehr überrascht, dass ich bei ‹Bachelorette› mitmache», erzählt der 24-Jährige. Bisher habe er nur positive Reaktionen aus seinem Umfeld erhalten. Alle würden sich auf die Sendung freuen. Am Montagabend wird die erste Folge der neuen Staffel gezeigt.

Die Sendung «Bachelorette» auf «3plus» hat Robert in den letzten zwei Jahren mitverfolgt und sich gedacht: Warum nicht einmal selbst mitmachen? Bei der Idee, etwas Neues auszuprobieren, blieb es nicht. Er hat sich ins Abenteuer gestürzt, sich beworben und ist schlussendlich mit 21 anderen Männern nach Thailand geflogen, um vor Fernsehkameras einer einzigen Frau den Hof zu machen.

Er sei ein «offener und positiv eingestellter Mensch», beschreibt sich Robert. Auf Leute gehe er zu, sei freundlich, treu und sportlich. Sehr gerne spielt er Basketball. Für den BC Solothurn spielte er schon in der 2.Liga mit. Derzeit wirft er aber nur noch ab und an mit ein paar Kollegen ein paar Körbe. Fünf bis sechs mal die Woche ist er aber im Fitnesscenter anzutreffen.

Anders als im Beschrieb des Senders bezeichnet er sich selbst nicht als grosser Harry Potter-Fan. «Das ist ein Irrtum», so Robert. Er habe als Teenager mal ein Buch gelesen und auch den einen oder anderen Film gesehen. Mehr nicht.

«Mein Hund ist mein Baby»

Roberts Wurzeln liegen in der Ukraine. Im Alter von 15 Jahren kam er hierher. Damals heiratete seine Mutter einen Schweizer. Geschwister hat er nicht, «dafür viele Cousinen und Cousins», so Robert. Einmal im Jahr versucht er seine Verwandten nahe der Grenze zu Ungarn zu besuchen. «Ich bin ein familiärer Mensch und möchte einmal eine Familie haben.» Doch zuerst kommt für ihn erst einmal die Karriere. Der gelernte Hochbauzeichner mit eigenem Architekturbüro will Erfahrungen sammeln und sich Kompetenzen aneignen.