Das Startup Hyll aus Solothurn will schweizweit expandieren — und hofft auf TV-Investoren

Die Leute sollen so schnell wie möglich auf die Piste gebracht werden, ohne langes anstehen. Durch das Startup Hyll und seine App ist dies möglich. Das Unternehmen aus Solothurn wurde letztes Jahr von Daniel Lawniczak, Dario Oreiro und Michael Koch gegründet. Alle drei bauten bereits vor Hyll ein Startup erfolgreich auf.

Im letzten Winter hat Hyll ein Pilot-Projekt in Grindelwald gestartet. Einer unseren Redaktoren hat in der Testphase die App ausprobiert. Am Dienstag sind zwei Gründer, Daniel Lawniczak und Michael Koch, in der Sendung «Die Höhle der Löwen» zu sehen. Die Dreharbeiten für die Folge 8 fanden Ende Februar/Anfangs März 2020 statt. In der Sendung stellen sich Startups fünf möglichen Investoren vor.

Mit dabei in der ersten Staffel

In der ersten Staffel von «Die Höhle der Löwen» vor rund einem Jahr war Michael Koch bereits mit seinem ersten Startup «Neeo» im Casting mit dabei. «Wenige Tage vor Drehbeginn haben wir das Unternehmen jedoch verkauft und dadurch die Präsenz in der Sendung abgesagt», so der 28-Jährige.

«Als wir dann mit dem Unternehmen Hyll gestartet sind, dachten wir uns, dass es doch nun super wäre das Angebot einer coolen Jury vorzustellen. Zudem hoffen wir durch die Sendung, die Marke von 10'000 App-Usern zu knacken», so der Mitgründer. Bereits jetzt haben mehrere Tausend die App Hyll heruntergeladen.

100'000 Franken für 5 Prozent Firmenanteile erhoffen sich Koch und Lawniczak. Aber wofür will Hyll die finanziellen Mittel von den einzelnen Löwen und Löwinnen genau erhalten? «Wir machen mit dem Ziel mit, dass wir mit einer Investition die Expansion vorantreiben können. Wir wollten schweizweit vertreten sein».