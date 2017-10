Das sogenannte Laubsägelihaus wurde 1959/1860 durch den Architekten Meinrad Felber als Wohn- und Wirtehaus unter dem damaligen Namen «Helvetia» . Die zunehmende Überbauung der Umgebung drängte das Holz-Ensemble im heute heterogen wirkenden Quartier in den Hintergrund.

Ende März 2015 erwarb die Immo Wengi AG das Gebäude-Ensemble an der Zuchwilerstrasse in einer Versteigerung. Das ganze Jahr 2016 über liefen Untersuchungen und Abklärungen der kantonalen Denkmalpflege zusammen mit dem neuen Besitzer. Dieser reichte anfangs Jahr ein Abrissgesuch ein, nicht zuletzt weil weite Teile der Gebäudesubstanz baufällig seien. So müssten laut einem Gutachten 50 bis 75 Prozent der Primärstruktur ersetzt werden, was für den Besitzer eine untragbare Kostenfolge verursachen würde.

Auch der Gutachter rät wie das Stadtbauamt zum Abbruch. Da das Laubsägelihaus jedoch im Ortsbildschutzinventar der Stadt als schützenswert eingestuft wird, musste die Unterschutzstellung vor der Erteilung einer Baubewilligung geprüft werden. Eine provisorische Unterschutzstellung konnte jedoch kein Thema mehr sein, weil die Untersuchungen zum Haus schon erfolgt sind. (ww)