Da waren’s nur noch neun: Schnitzelbank Füuzlüüs pausiert

Leider setzt sich in Honolulu der Aderlass an Schnitzelbänken auch im dritten Jahr ensuite unvermindert fort: Nach der Aufgabe von G.O.R.P.S und der Gruppe Spötterfunkä im Vorjahr pausieren nun auch die Füuzlüs. Und somit laufen am Schmutzigen Donnerstag, 20. Februar, nur noch gerade neun Gruppen zum Showdown am Höflisingen und Schnibamu auf – womit die heilige Solothurner Zahl Elf doch klar verfehlt wird.

Im Gemeindehöfli mit Eingang an der St. Urbangasse wird am Schmutzigen Donnerstagabend ab 19.30 Uhr die Hilarimusig zur Begrüssung und zum «Upwarming» erwartet. Der Auftakt des diesjährigen Schnitzelbankschaffens gehört kurz darauf den Schüüfrohrsängern, gefolgt jeweils im 12-Minuten-Takt von den Schmutzbadröön, der A-cappella-Truppe Voceria, den Näbuspaltern und der ersten Girlie-Truppe, den Rampesöi. Die zweite Hälfte des Höflisingens bestreiten dann nacheinander der Ambassadore Bäse, die Elisi, die Gröögle und zum Finale die Stedtlischiiisser. Organisiert wird der Anlass mit Gratiseintritt vom Ambassadore Bäse; durch das Programm führt Daniel Bachmann.