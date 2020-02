Coop zieht mit Lebensmittelgeschäft in der Solothurner Altstadt ein

Wo sich heute der Kinder- und Babyladen Elf befindet, soll bald ein Lebensmittelgeschäft entstehen. Zurzeit läuft eine Baupublikation für die Gurzelngasse 30, die im Besitz der Solothurner Immobilienverwaltung AG unter Urs Rudolf ist. Wie aus den Unterlagen bekannt wird, handelt es sich um eine Verkaufsstelle von Coop mit Grundnahrungsmitteln für den täglichen Bedarf – und dies über eine Verkaufsfläche von rund 180 Quadratmetern im Erdgeschoss, währenddem sich rückwärtig mit Zugang von der St. Urbangasse das Lager und die Aufenthaltsräume befinden.

Laut Baugesuch soll die Filiale von Montag bis Freitag zwischen 8 und 18.30 Uhr geöffnet sein, resp. am Donnerstag bis 21 Uhr (Abendverkauf), und am Samstag bis 18 Uhr. Beliefert werden soll die Verkaufsstelle über den Haupteingang und zwar täglich zwischen 6 und 7 Uhr morgens. Eine zweite Anlieferung soll zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr erfolgen. Wie Coop weiter schreibt, werde man die Liefereinschränkungen durch den Wochenmarkt (Mittwoch/Samstag) und am Monatsmarkt (Montag) berücksichtigen, ferner auch die sonstigen Grossanlässe in der Altstadt, die ein Zufahrt verhindern.

Urs Rudolf hatte die Liegenschaft Gurzelngasse 30, wo sich vormalig Mode Schild befand, erworben und dem Kinder- und Babyladen Elf eine provisorische Nutzung gewährt. Nun soll eine Totalsanierung erfolgen, wobei neben der Ladenfläche in den Obergeschossen elf Wohnungen entstehen sollen. Das Geschäft «Elf» wird bis zum 1. Juli den Standort verlassen und ins frühere Domizil in der Liegenschaft Bohnenblust an der Hauptgasse 18 zurückkehren, die zurzeit umgebaut wird. Im Rahmen des Bauprojekts an der Gurzelngasse 30 ist ebenso vorgesehen, das Gebäude mit einer neuen Gasheizung auszustatten.