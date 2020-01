Coop Pronto Shop an der Bielstrasse ist eröffnet

Am vormaligen Standort der Garage Gysin an der Bielstrasse 50 hat Coop am Donnerstag den schon länger angekündigten Pronto Shop eröffnet. Betrieben wird er durch eine selbstständige Shopunternehmerin im Franchising. Zum Shop gehören acht Betankungsplätze an vier Zapfsäule, einige davon mit AdBlue für Last- und Personenwagen. Auch ein Tankautomat steht ausserhalb der Öffnungszeiten zur Verfügung.

Nicht nur Food-Artikel im Angebot

Auf 120 Quadratmetern Verkaufsfläche ist ein Angebot von rund 2000 Artikeln des täglichen Bedarfs erhältlich. Neben zahlreichen Frischprodukten, darunter aus der Betty-Bossy-Linie, legt Coop auch Wert auf ofenfrische Backwaren. Fine Food, Fertiggerichte und Tiefkühlprodukte sind ebenso zu haben wie Snacks, Süssigkeiten, Getränke – darunter auch Wein und Spirituosen – oder frisch gebrühter Kaffee. Die Non- Food-Produkteplaette umfasst Hygieneartikel, Tiernahrung, Motorenöl Zeitschriften und Tabakwaren. Der Shop ist täglich von 6 bis 22 Uhr geöffnet. (mgt)