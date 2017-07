Die Erderhebungen im Süden des Henzihofs erinnert an skurrile Felsformationen, an eine Kunstinstallation oder an ein mögliches beginnendes Bauprojekt im Entwicklungsgebiet Weitblick. Vielmehr tüftelt hier aber seit einigen Jahren ein junges Team an einem Bikepark auf einer Gesamtfläche von rund 1100 Quadratmetern. Die Stadt hatte im Rahmen einer Zwischennutzung eingewilligt, das Land im Entwicklungsgebiet Weitblick bis zur definitiven Nutzung für Bikefans zur Verfügung zu stellen. Einsprachen, finanzielle Engpässe und Probleme bei der Beschaffung des Baumaterials hatten das Projekt dann aber zum Stocken gebracht.