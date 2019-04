Am ersten Maiwochenende dreht sich in Solothurn alles – und zwar ums Rad: Vom 10. bis 12. Mai 2019 gibt es an den Bike Days in der elften Austragung Spiel, Spass und Wettkampf – und so viele Aussteller und Marken in der Velo Expo wie noch nie zuvor.

135 Aussteller werden mit 340 Marken an den diesjährigen Bike Days präsent sein, teilen die Organisatoren mit. Dies sind 20 Prozent mehr Marken und 10 Prozent mehr Aussteller gegenüber dem Vorjahr. Dies passe ganz zur Rekordstimmung in der Velo-Industrie. 2018 wurden in der Schweiz 345’313 Fahrräder verkauft, was einer Steigerung von 2.1 Prozent Steigerung gegenüber dem Vorjahr entspräche. Jedes dritte Rad war ein E-Bike, wobei das E-Mountainbike mit einer Verdoppelung (50.6 Prozent) als Spitzenreiter gilt. An den «Bike Days» stehen über 400 Testräder zur Verfügung – mit und ohne elektrischen Antrieb.