Für kleine und grosse Detektive

Obwohl der Trail vor allem Familien ansprechen soll, eignet er sich auch für Erwachsene und als Vereins- oder Firmenausflug, denn einige Rätsel sind – besonders für Detektive, die nicht in Solothurn heimisch sind – gar nicht so einfach zu lösen. Der Trail führt durch romantische Gässchen und idyllischen Parks, ist also durchaus auch für Paare geeignet.

Für Jugendliche, welche sich auf eigene Faust auf die Schatzsuche begeben wollen wird ein Mindestalter von 14 Jahren empfohlen. Zu Recht: denn man ist schneller eine Abzweigung zu früh abgebogen, als man denkt. Für ganze Schulklassen ist der Trail hingegen sehr empfehlenswert, denn die Schatzsuche ist Stadtrundgang mit geschichtlichen Informationen und Outdoor-Aktivität in einem.

Direkt losschnüffeln

Das Praktische am Detektiv-Trail: Die Schatzkarte kann gegen einen Betrag von fünf Franken im Internet als App heruntergeladen, zu Hause ausgedruckt oder im Tourismusbüro am Kronenplatz in Solothurn bezogen werden. Dadurch muss der Ausflug nicht im Voraus geplant werden und man kann sich zu jedem beliebigen Zeitpunkt auf die Schatzsuche begeben. Wettertechnisch zahlt es sich aus, nicht bei Regen oder Wind los zu schnüffeln, denn die Schatzkarte aus Papier ist nicht besonders wetterresistent. Zudem gibt es viel zu blättern und dabei sind Windböen keine grosse Hilfe.

Die Kombination aus spannender Stadtführung und Rätselknacken machen den Detektiv-Trail zu einem besonderen Erlebnis. Wer wissen will, wer die St. Ursen-Kathedrale erbaut hat, was die Industrialisierung mit der reformierten Stadtkirche zu tun hat und warum der Krummturm auch «Kamuff» genannt wird, der sollte sich Zeit nehmen und sich auf den Trail durch die Barockstadt begeben.

Er ist jeweils von Anfangs Mai bis Ende Oktober geöffnet und bei schönem Wetter auf jeden Fall einen Nachmittagsausflug wert.

Mo-Fr: 7 bis 18.30 Uhr, So: 9 bis 17 Uhr Weitere Informationen: www.detektiv-trails.ch

App-Store: «MyCityHighlight Detektiv-Trails».