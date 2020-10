Auch eine Filmstadt für die Kleinsten: In Solothurn gibt es wieder drei Angebote für Kinder

Im Mai gab der Verein «Zauberlaterne Solothurn» bekannt, dass er seine Tätigkeit in der Stadt nach 25 Jahren einstellt. Grund dafür seien «Differenzen in der Auslegung, was kindergerechte Filme sind und was kindergerechte Filmvermittlung ist», so das ehemalige Co-Präsidium des Vereins in einer Medienmitteilung.

Schon damals gab der Dachverein «Zauberlaterne Schweiz» mit Sitz in Neuenburg bekannt, dass er weiter in Solothurn präsent sein möchte. Nach dem Neustart im September ist das Team des neuen Vereins in Solothurn noch im Aufbau, so der Klubkoordinator Lorenzo Berardelli.

Momentan seien noch viele Positionen nicht besetzt, etwa das Präsidium, die Stelle für die Mittelbeschaffung oder das Sekretariat. (rba)