Er habe noch nie so viele Besucher an einem Umzug gesehen – und das seit er Fasnacht mache, resümierte Noch-Ober-Ober Markus Wälti vor rund 60 Delegierten des UNO-Vorstandes, der Zünfte, Guggenmusiken und der Schnitzelbankgruppen. Eingeladen war die gut besetzte Hauptversammlung der UNO von der Wagenbau-Zunft Weschtstadt.

«Mehr geht nicht mehr»

In seiner Rede schwärmte Wälti von den Publikumsmassen, die auch in der Vorstadt anzutreffen waren. Dort habe die neue Tribüne sehr viel zum Gelingen des ganzen Anlasses beigetragen. «Mehr geht nicht mehr», sagte er. Die Tribüne wird es übrigens auch im kommenden Jahr wieder geben. Leider wurde der Dienstagsumzug verregnet, was die Stimmung aber nicht trüben konnte.