Der vielseitig gebildete Militäringenieur Tadeusz Kosciuszko, der im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg gegen die Engländer 1777 bis 1783 acht grosse Festungswerke errichtete, lebte von 1814 bis 1817 im Exil in Solothurn. In Würdigung seines Lebenswerks entstand 1936 die Kosziuszko-Gesellschaft Solothurn, um die Erinnerung an den Humanisten und Weltbürger – auch mit einem Museum an der Gurzelngasse – wach zu halten.

Im von der UNESCO ausgerufenen Kosciuszko-Jahr 2017 fand nun im Konzertsaal an seinem 200. Todestag eine Festveranstaltung zu seinen Ehren statt. Eine offizielle Delegation aus Polen unter Führung von Senatspräsident Stanislaw Karczewski, zahlreichen in der Schweiz und im Ausland lebenden Polen sowie Freunden aus aller Welt gedachte des Lebens dieses für die Ideale der Aufklärung aufopferungsbereiten Menschen.

Mahnung zur Dankbarkeit

Remo Ankli, Landammann sowie Präsident der Kosciuszko-Gesellschaft, zeichnete den Lebensweg des freiheitsliebenden Menschen nach, der sein Leben nicht nur in den USA, sondern vor allem in seiner durch Teilungen erschütterten Heimat einsetzte und im Polnisch-Russischen Krieg 1794 schwer verwundet in russische Gefangenschaft geriet.

Über Skandinavien gelangte er 1796 wieder nach Amerika, wo ihn der bekannte amerikanische Staatsmann Thomas Jefferson in einer geheimen Mission nach Paris entsandte. Für sein immerwährendes Wirken für Menschenrechte, gegen die Sklaverei und für die Selbstbestimmung der Völker hatte ihm die nach der Revolution gegründete Französische Republik 1792 die Ehrenbürgerschaft gemeinsam mit zwölf Persönlichkeiten wie Friedrich Schiller, Heinrich Pestalozzi und George Washington verliehen. «Sein Andenken verstehen wir als Mahnung zur Dankbarkeit – aber auch als Weckruf zur Vorsicht, individuellen Freiheitsrechten weiterhin ihre Gültigkeit zu bewahren», betonte Ankli mit Seitenblick auf aktuelle zeitgeschichtliche Vorgänge.