Die bedrohlich wachsenden Müllberge auf freiem Feld brachten dann aber dennoch den Anstoss zum Umdenken, dargestellt in der zum «Fegefeuer» stilisierten «Ofenlinie» der Kebag-Chronik: 1976 ging vor dem Hintergrund dieses umweltpolitischen Bewusstseinswandels unter anderem die Kehrichtbeseitigungsanlage Zuchwil in Betrieb – und diese breschte in Sachen Innovation von Anfang an voraus: mit einer Dampfturbine, die Verbrennungswärme zu Strom wandelte und 2012 einer modernen Kondensationsdampfmaschine Platz machte; mit aufkommenden Filtersystemen, um Emissionen zu verringern; mit seiner Fernwärme-Produktion; mit diversen Ausbauschritten, um die letztlich 220 000 Tonnen Abfall im heute bestehenden Einzugsgebiet von einer halben Million Menschen zu bewältigen; und mit technologischen Neuerungen, um Metalle wie Zink aus verbleibender Schlacke und Flugasche zu gewinnen.

Anschauungsunterricht dazu gibt es vor Ort: Mit Magneten und Magnetfeldern kommt «das Gute ins Töpfchen und das Schlechte ins Kröpfchen». «Urban Mining» lautet das Schlagwort, das Gegenwart und Zukunft der Abfallverwertung markiert. Die rohstoffarme Schweiz wird plötzlich zum Rohstofflieferanten. Und auf die Weltmeisterschaft im Abfallproduzieren folgt jene in Sachen Recycling – eben in Form von Rohstoffen, Wärme und Elektrizität.

«Enova» markiert Kebag-Zukunft

Der Rundgang endet mit der Zukunft, die bei der Kebag auf den Namen «Enova» lautet und vor Ort in Form eines grossen Modells dargestellt ist. Bis 2025 soll eine komplett neue Anlage mit zwei modernen Ofenlinien am Emmenspitz ihren Betrieb aufnehmen. Nicht weniger als 439 Mio. Franken soll das Projekt kosten. Erwartet werden ein Plus von zehn Prozent an gewonnener Energie aus der gleichen Abfallmenge, sowie optimierte Emissionswerte.

Neben einem Siebnerteam des Ateliers Herzog waren vier Fachleute der Kebag bei der Vorbereitung der HESO-Sonderschau beteiligt, ebenso zwei Personen der Agentur CR Communications. Während der HESO werden zudem zahlreiche Mitarbeiter aus allen Bereichen der Kebag für einen Austausch über den Rohstoff aus dem Abfallsack vor Ort sein.