Als Schminke und Perücken die Masken ersetzten: 250 Jahre lang wurden Maskenbälle rauschende gefeiert

«Dann bildete sich jeweils vor der Papeterie Schüpbach eine lange Schlange. Aber das war eine Prestige-Angelegenheit und Ehrensache, dass man dazu gehörte.» Auch Peter Haefeli stand damals in der Gurzelngasse an. Der spätere Ober-Ober und Inhaber des bekannten Fasnachtsladens an der Schaalgasse erinnert sich noch gut an jene Zeiten, als der Tscharandi-Ball für die Jungen jeweils innert Stunden ausverkauft war. Im durchwegs dekorierten Konzertsaal fanden zwar Aberhunderte Platz, doch längst nicht alle, die rein wollten. Und so gab es immer wieder Meldungen von dreisten Einschleichern, oft aufgeflogen, weil sie auf die obligate Krawatte für die Jungs zur Schale verzichtet hatten.

Dann ging das grosse Warten auf tanzlustige «Bööggli» los. «Das gehörte zum Rollenspiel. Man spendierte ein Cüpli und wartete auf die Demaskierung um Mitternacht», erging es Haefeli wie allen jungen Männern. Vorher wurde intrigiert, nach dem Motto «Gäu, du könnsch mi nit!» – oft auch vorgegaukelt, man(n) kenne die Dame unter der obligaten Vollmaske nicht. «Dabei wusste oder roch ich jeweils, wer es war. Manchmal irrte man sich auch und war enttäuscht, wer unter der Maske zum Vorschein kam.»

Die «Züri-Haie» in den weissen Smokings

Rituale. «Aber es war eine schöne Zeit. Und alles ging noch so diszipliniert zu und her », meint Haefeli im Rückblick.» Etliche spätere Ehepaare lernten sich am Tscharandi-Ball kennen und blieben nicht nur sich, sondern der Fasnacht treu. Weniger ein Thema war Treue dagegen am legendären Kronen-Ball. Tout Soleure verlustierte sich im Saal, in der Bierschwemme im Leist-Zimmer und unten im Restaurant der «Krone» bis der Aschermittwoch anbrach. Schon um Mitternacht war Schluss mit der steifen Ballordnung Herren in Schwarz oder Waggisbluse und die Dame maskiert. Dann ging die Post ab, und wildeste Geschichten kursierten über Sex in Korridoren und sonstwo. Peter Haefeli lakonisch: «Da sind Züri-Haie aufgetaucht, alle in weissen Smokings. Die wollten nur unsere Bööggli abservieren. Einige hatten dafür sogar Zimmer gebucht.» Auch AufreisserTypen aus der Berner Nachbarschaft liessen den Kronen-Ball in den achtziger Jahren in Verruf geraten ‑ trotzdem war die Bude noch lange stets rappelvoll.

Als die «Wildkatzen» in Brand gerieten

Bessere Erinnerungen hat Haefeli an den Kindermaskenball in der «Krone», weniger gute an den einen UNO-Ball im Konzertsaal, der ihn beinahe das Leben gekostet hätte. «Ich habe es verdrängt», kann er nicht einmal mehr sagen, in welchem Jahr der verhängnisvolle Dienstagabend gewesen war. Plötzlich brannte sein Kunstfaser-Umzugskostüm wie das von vier weiteren Kollegen lichterloh, die «Wildkatzen» erlitten schwerste Verbrennungen – monatelang lagen einige im Spital. «Die Urheberschaft wurde nie bekannt – aber im Konzertsaal rauchte damals noch alles.»

Ansonsten blieb das Ball-Geschehen in Solothurn von grösseren Zwischenfällen verschont. Gediegen ging es im schön dekorierten Bad Attisholz zu und her, wo am «Bedli-Ball» vor allem das Damen-Umfeld der organisierenden Narrenzunft Honolulu mit aufwendigen Verkleidungen um die Gunst der Jury buhlte – auch hier gabs Bar-Preise zu gewinnen. 1986 wechselte die Zunft in die Stadt. Dreimal war hier noch der klassische «Wirthen-Ball» angesagt, dann kam es zum Bruch: Maskiert sollte nicht mehr obligatorisch für die Frauen sein, die ohnehin längst das Intrigieren unter der Vollmaske in den Beizen aufgegeben hatten. Eine neu aufgegleiste Kostümparty im Landhaus, dekoriert durch eine Crew aus mehreren Fasnachtsgruppen, sorgte für einen lockeren Dresscode. Das kam an: Am ersten «Bööggefescht» 1989 wurden mehr als 2000 Eintritte verkauft ‑ viele Gäste, darunter immerhin noch 250 Maskierte, trauten sich nicht ins «Gstungg» im Obergeschoss. Denn auch damals war die Zigarette drinnen noch in aller Munde...

Bööggefescht als Initialzündung für die Strassenfasnacht

So kam es zum Bruch: Die Bälle in der «Krone» und im Konzertsaal fanden schon in Folgejahren kaum mehr Fans, auch wenn dort noch einige Unentwegte den «Gruftie-Ball» abfeierten. Vom «Bööggefescht» ist bis heute aber nur noch der «Ballzillus» im Landhaus geblieben, denn dieses war damals schon bald die «Impfung» für eine pulsierende Strassenfasnacht am Samstagabend.

Peter Haefeli bedauerte den Wechsel kaum: «Nun war alles viel lustiger und bunter». Und in seinem 2014 aufgegebenen Fasnachtsladen brummten nun Schmink-Artikel, Airbrushen, Kostüme und Perücken.