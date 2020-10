Alle Verkäufer mit Masken-Attest: Die Eröffnung des Bioladens «VLinder» sorgt im Facebook für Diskussionen

Am Samstag war reges Treiben im Unteren Winkel: Die «Grüne Chuchi» feierte nach dem Umzug in der Vorstadt die Eröffnung ihres neuen Ladens, der jetzt den Namen «VLinder» trägt. Stammkundschaft und auch Laufkundschaft kamen in das Geschäft, um das vergrösserte Sortiment zu begutachten.

Ein Tag danach findet man auf der Facebook-Seite der «VLinder» Gratulationen zum neuen Laden. Aber auch Misstöne werden unter den vielen netten Kommentaren laut: Die Mitarbeitenden und auch viele Kundinnen und Kunden hätten sich nicht an die Maskenpflicht gehalten, so der Vorwurf. Auf diese Kommentare antwortete die Grüne Chuchi, dass «Mitarbeiter wie Kunden aus gesundheitlichen Gründen per Attest befreit sind».