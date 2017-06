Zusätzlich erhellend: Für eine der sich bewerbenden Personen ist der Absagegrund der «B-Ausweis». Eine Stelle in der Gemeindeverwaltung wird nämlich wenn möglich mit Schweizer Bürgerinnen und Bürgern besetzt, wie im Wahlreglement von 1974 vorgegeben ist. Danach werden Bewerber mit C-Ausweisen, und erst zuletzt mit B-Ausweisen in Betracht gezogen.

«Das ist in der städtischen Dienst- und Gehaltsordnung so geregelt», erklärt Christine Krattiger, Leiterin des Rechts- und Personaldienstes der Stadtverwaltung Solothurn gegenüber der Boulevardzeitung. «Ich bin mir am Überlegen, dieses System für Praktikumsstellen zu ändern, es gibt da aber einiges zu bedenken.»

Und natürlich kann sich der «Blick» einen Seitenhieb auf den kommenden Wahlsonntag nicht verkneifen: Der Lapsus komme «vom Timing her eher ungelegen» schreibt er im Hinblick auf die angestrebte Wiederwahl von Stadtpräsident Kurt Fluri. Die Begleitnotiz der Schuldirektion ist übrigens datiert mit dem 1. Juni 2017. (sts)