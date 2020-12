Ab Donnerstag lädt die «Avenue des Etoiles» zum Schlendern ein

Die besinnlichen Weihnachtstage verführen den ein oder anderen zu einem gemütlichen Spaziergang. Die Wahl fiel den Solothurnerinnen und Solothurnern in den letzten Jahren meistens nicht so schwer. Es lockte die Verenaschlucht. In diesem Jahr ist dies aber anders, die Bürgergemeinde Solothurn bat in einem Aufruf eindringlich darum, auf einen Ausflug dorthin zu verzichten, um Menschenansammlungen zu vermeiden.

Einen alternativen Spaziergang bietet das Kapuzinerkloster Solothurn an. Ab Donnerstag, 24. Dezember, bis zum 6. Januar lädt rund um das Kloster ein besinnlicher Sternenweg zum Begehen an. Zwischen grossen leuchtenden Sternen hängen Tafeln mit Zitaten, drei Weihnachtsfenster erinnern an das Weihnachtsgeschehen.