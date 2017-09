Eigentlich sollte Manor Food von der Werkhofstrasse 29 in den Sous-Sol des Manor-Warenhauses in der Altstadt umziehen. Die verkehrstechnische Situation präsentiert sich dort allerdings als schwierig. Gegen die Mehrfarten in der St.Urbangasse wehrten sich viele Anwohner und Hausbesitzer mit Einsprachen. «Die Kriterien von Manor Food hinsichtlich Qualität und Frische, Zusammenarbeit mit lokalen Produzenten und Produktion vor Ort lassen sich leider nicht mit den Vorgaben für die maximale Anzahl der Lieferungen und die Liefertage vereinbaren», wird Flavio Milani, Manor Regionaldirektor, in einer Mitteilung zitiert. «Aus diesem Grund sehen wir uns gezwungen, das Projekt eines Supermarktes in der Solothurner Altstadt aufzugeben».

Dass der Supermarkt ausserhalb der Altstadt wohl nicht weitergeführt wird, darüber wurden die Mitarbeitenden am 24. August 2017 informiert. Nach Ablauf der Konsultationsfrist bestätigt Manor die Schliessung von Manor Food im Verlauf des April 2018.