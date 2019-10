Aus dem Kofferraum hievt er zwei Rucksäcke und die Tasche mit der «Black Pearl», seinem Gewehr. Vollbepackt öffnet er den Gästen die Tür zu einem für ihn bedeutungsvollen Ort. «Hier hat alles angefangen», sagt er und präsentiert stolz etliche Medaillen, Pokale und Startnummern, die an den Wänden hängen oder in Vitrinen ausgestellt sind. Fast alle stammen von ihm.

Wir treffen Jan Lochbihler am Mittwochmorgen im Schützenhaus in Balsthal. Er wirkt müde, lacht aber freundlich, als er aus dem Auto steigt, das ihm vom Sponsor zur Verfügung gestellt wird.

In Brasilien hatte er sich Platz 14 im Liegendmatch und Platz 30 in der Dreistellung gesichert. «Ich muss damit rechnen, dass es diesmal nicht klappt», sagt er.

«Es ist eine doofe und auch belastende Situation», beschreibt Jan Lochbihler seine Gemütslage. «Ich weiss, dass ich es auf dem Kasten habe, und trotzdem ist das Ticket für Olympia noch nicht da.» Er glaube fest daran, dass er im nächsten Jahr in Tokio, nach Rio de Janeiro 2016, zum zweiten Mal Olympische Spiele aktiv miterlebt.

Seit etwas mehr als zwei Jahren in Magglingen

Für Lochbihler hat gerade sein drittes von vier Jahren als Profischütze begonnen. Den Umzug nach Magglingen ins Nationale Leistungszentrum vor zwei Jahren beschreibt er rückblickend als «komisch».

Nach der Ausbildung zum Bodenleger habe er zuerst das Pensum auf achtzig Prozent reduziert, um mehr trainieren zu können, und dann vom Verband die Chance erhalten, einer der ersten Profischützen zu werden. «Für mich war das am Anfang nicht vorstellbar, in einer Randsportart Vollprofi zu werden. Ich stamme aus einer Arbeiterfamilie.»

Weil er es gewohnt war, anzupacken, habe er es denn auch übertrieben im ersten Halbjahr. «Geil, ich kann in Magglingen endlich den ganzen Tag unter perfekten Bedingungen trainieren», dachte er, kostete es voll aus und verbrachte sehr viel, ja zu viel, Zeit im Schiessstand. «Ich wollte denselben Rhythmus durchziehen wie im vorherigen Berufsleben.»

Bald merkte er, dass es nichts bringt, acht bis neun Stunden pro Tag zu trainieren, und dass die Qualität der Trainings wichtiger ist als die Menge. Das Thema Regeneration bereitet ihm bis heute Mühe. Er werde ungeduldig, wenn er ein paar Tage nicht trainiere: «Ich muss mich richtig zwingen, genug Zeit für die Erholung einzuplanen.»

Das Ende einer äusserst kräftezehrenden Saison

Das laufende Jahr war besonders anstrengend. Seit Februar stand jeden Monat ein Grossanlass in der Agenda – in China, Indien oder auch Brasilien. Das Herumreisen empfindet er immer noch als interessant und als Privileg.

Doch es gehe auch an die Substanz, wie die Wettkämpfe selbst. Daher fühle er sich im Moment mental etwas erschöpft. «Lange Reisen, den Jetlag bewältigen, Spannung für den Wettkampf aufbauen, dem Druck standhalten und die Leistung abrufen», veranschaulicht er. «Zwischendurch bekommst du mal eins auf den Deckel. Dann heisst es wieder trainieren und auf den nächsten Wettkampf fokussieren.»

Zuletzt stand Ende September die EM in Italien an. Lochbihler kehrte mit sechs Medaillen im Gepäck zurück. Trotzdem ist der Holderbanker nicht zufrieden: «Mit dem Team lieferten wir eine sensationelle Leistung ab inklusive Schweizer Rekord im Dreistellungsmatch 300 m.» Je eine goldene und eine silberne sowie drei bronzene Medaillen, dies die Ausbeute mit dem Team. «Da konnte ich sicher viel dazu beisteuern», so Lochbihler.