Zwei Oltner Duos für den diesjährigen Swiss Comedy Award nominiert

Kilian Ziegler & Samuel Blatter und Strohmann-Kauz stellen zwei ganz unterschiedliche Bühnenpaare dar. Was sie jedoch verbindet, ist der starke Bezug zu Olten. In diesem Spätsommer kommt eine weitere Verbindung hinzu. Beide Duos sind mit ihren jüngsten Programmen von der Jury des Swiss Comedy Award zu den fünf Finalisten*innen der Kategorie Ensemble gewählt worden. Ziegler/Blatter mit «Geschickt», Strohmann-Kauz mit «Sitzläder».

Als Finalisten sind alle drei automatisch auch für den Swiss Comedy Award (Publikumspreis) nominiert. Wer den Swiss Comedy Award 2020 erhält, liegt alleine in den Händen des Publikums. Vom 24. August bis zum 13. September kann die Schweizer Bevölkerung am Voting teilnehmen. Die Gewinner*innen der Swiss Comedy Awards 2020 werden am 20. September um 19.00 Uhr im Bernhard Theater in Zürich gekürt (die Awards werden zeitversetzt um 21:40 auf SRF1 ausgestrahlt). (mgt)