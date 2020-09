Wie läuft der Neustart für Oltner Kulturbetriebe?

Das Coronavirus hat die Bevölkerung für ein paar lange Monate in einen Sonderzustand versetzt. Alle Veranstaltungen wurden abgesagt, Kulturschaffende mussten sich aus dem öffentlichen Leben zurückziehen. Nun kommt nach und nach wieder Leben in die Oltner Kulturbetriebe.

Das Stadttheater startete am 18. September 2020 mit deutlich weniger Publikum als gewohnt mit einem Auftritt des Janoska Ensemble in die neue Saison. Die Coronazeit sei finanziell «ein grosser Schaden» gewesen, so die Direktorin, Edith Scott. Doch wie sieht die Lage für kleinere Kulturbetriebe in Olten aus?

1. Theaterstudio

Zum Saisonauftakt des Theaterstudios habe er zwei Dinge beobachtet, berichtet Andreas Meier, Präsident des Trägervereins. Zum einen seien sowohl das Publikum als auch die Künstler froh gewesen, endlich wieder ins Theater gehen zu können. Zum andern habe es sich auch etwas seltsam angefühlt, mit Hygienemaske im Theater zu sitzen. «Ich denke aber, die Leute werden sich schnell daran gewöhnen, schliesslich wird sie anderswo auch verlangt», meint Meier.