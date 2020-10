Wie hat sich der Mann verletzt? Polizei sucht Zeugen

Am Sonntag, gegen 4.15 Uhr, wurde an der Dornacherstrasse in Olten, zwischen dem «Multipoint» und dem «Gryffe», ein Mann verletzt aufgefunden. Er wurde mit einer Ambulanz ins Spital gebracht. «Trotz umfangreichen Abklärungen durch die Polizei konnte bis heute nicht geklärt werden, wie sich der Mann die Verletzungen zugezogen hat», heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei.

Zur Klärung des Hergangs und der Umstände sucht die Polizei Zeugen. Speziell ist die Polizei an den Beobachtungen von mehreren Jugendlichen interessiert, die sich bis kurz vor dem Eintreffen der Polizei beim verletzten Mann aufgehalten haben sollen.

Diese und allenfalls weitere Personen, die zur Klärung des Vorfalls beitragen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Olten in Verbindung zu setzen, Telefon 062 311 80 80. (pks)