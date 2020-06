Weiterhin kein Zug im Halbstundentakt – Dulliken läuft Sturm gegen die SBB

Eigentlich hätter der Ausnahmezustand bloss zwei Jahre dauern sollen: Das war auf jeden Fall das Versprechen der SBB, als sie der Gemeinde Dulliken 2015 mitteilten, dass die S-Bahn nur noch stündlich in Dulliken halten könne, nicht wie bisher alle halbe Stunde. Als Grund für diesen Fahrplanwechsel gaben die SBB Kapazitätsengpässe wegen der Grossbaustelle des Eppenbergtunnels an.

Seit fünf Jahren wartet Dulliken auf die Wiederaufnahme des Halbstundentaktes

Nun sind fünf Jahre verstrichen, und Züge halten nach wie vor bloss stündlich. Zeitweise verkehrten Busse als Ersatz; seit 2019 und der Inbetriebnahme der S26 aber nicht mehr. Nun soll der Eppenbergtunnel Ende Jahr eröffnet werden. Der Gemeinderat von Dulliken schrieb deshalb in einer Stellungnahme vergangene Woche: «Mit Fug und Recht ging Dulliken davon aus, dass mit der Inbetriebnahme des Eppenbergtunnels Ende 2020, nach nunmehr fünf Jahren im Ausnahmezustand, Normalität zurückkehrt und die S23 wieder im Halbstundentakt in Dulliken anhält wie in Däniken und in Schönenwerd.»

Kein Halbstundentakt wegen Baustellen

Dem wird aber nicht so sein. Die Website der SBB verspricht zwar nach wie vor, dass der durch den Eppenbergtunnel realisierte Vierspurausbau «künftig einen ganztägigen Halbstundentakt für Schönenwerd, Däniken und Dulliken» ermöglichen wird. Aber die SBB hat dem Gemeinderat in einem E-Mail mitgeteilt, dass es für Dulliken nicht möglich sein wird. Wegen weiterer Bauarbeiten an den Bahnhöfen Mägenwil und Lenzburg, die den beiden Gemeinden eine Anschliessung im Viertelstundentakt gewähren soll.

Die SBB erklärt im E-Mail, das dieser Zeitung vorliegt, dass die Bauarbeiten eine Verlangsamung der Züge aus Sicherheitsgründen erfordere; wenn Züge auch noch in Dulliken hielten, käme es zu Verspätungen der Fernverkehrszüge nach Zürich. Absprachen mit den Kantonen Solothurn und Aargau hätten zu keinem Lösungsweg geführt. Lediglich am Wochenende sollen Züge im Halbstundentakt fahren.

Das lässt Dulliken aber nicht auf sich sitzen

Gemeinderat Walter Rhiner sieht seine Gemeinde diskriminiert: «Dabei ist es für die Attraktivität unserer Gemeinde mit 5100 Einwohnern zwingend, den Halbstundentakt zu bieten!»

Bis vergangenen Sonntag lief die Vernehmlassung für den Fahrplanwechsel 2021. In diesem Rahmen erhalten Bürger die Möglichkeit, Stellungnahmen beim Kanton abzugeben. Auf Facebook florierten deshalb lautstarke Aufrufe von Dulliker und Obergösger, die ebenfalls von Dulliken Bahnhof aus pendeln, gegen das nicht eingehaltene Versprechen der SBB. Am Bahnhof selbst plakatierte jemand einen Aufruf, beim Kanton zu protestieren. Der Gemeinderat schrieb höchstpersönlich eine Stellungnahme, in dem er den Entscheid der SBB als «inakzeptabel» wertet und den Regierungsrat auffordert, zu reagieren.