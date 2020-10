Vortritt missachtet: Zwei Verletzte nach einer frontal-seitlichen Kollision

Am Freitag kurz vor 14 Uhr fuhr ein Autolenker auf der Bonningerstrasse in Fulenbach. Bei der Einmündung in die Dorstrasse missachtete er aus noch zu klärenden Gründen das Signal «Kein Vortritt» und kollidierte in der Folge frontal mit der rechten Seite eines vortrittsberechtigen Personenwagens. Beide Lenker wurden in ein Spital gebracht. Sie wurden nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt. Die Polizei nahm dem beschuldigten 85-jährigen Autolenker den Führerausweis ab. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von mehreren 10'000 Franken.