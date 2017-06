Von der am vergangenen Sonntagabend um 19.30 Uhr in der Aare in Olten verschollenen Person fehlt weiterhin jede Spur. Die sofort eingeleiteten und wiederholten Suchmassnahmen vonseiten der Polizei blieben allesamt ergebnislos. Dabei hat die Polizei ab Olten flussabwärts mit einem Boot Ufer und Wasser abgesucht, nach dem Ausbleiben von Erfolgen ihre Suche aber am Montagmittag vorerst abgebrochen. Eine Wiederaufnahme der Suchbemühungen will Thomas Kummer, Mediensprecher der Kantonspolizei nicht ausschliessen.