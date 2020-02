Virtuose«Blechbuben» retten die Welt

Was soll man bloss sagen über die Gangart dieser acht Musketiere der Blechmusik? Schräg, skurril, ungeniert? Wer die Adjektive nicht negativ klassifiziert, wird mit jedem von ihnen irgendwie den sprichwörtlichen Nagel auf den Kopf getroffen haben.

Skrupellos, aber nur im musikalischen Sinn

Die Band unglauBlech, zu der momentan auch der Oltner Stephan Fröhlicher gehört, bezeichnet sich selbst als hemmungs- und skrupellos. Logisch, nicht im moralischen, sondern im musikalischen Sinne. Ein knapp zweistündiges Programm für drei Trompeten, drei Posaunen, einen Tubisten und einen Perkussionisten entführt in eine Vielzahl an musikalischen Stilen. Virtuos und lustvoll gegeben riskiert der Aussenstehende über all der Fülle fast gar an seiner persönlichen Überfordertheit zu verzweifeln. Aber: Er findet dann doch Halt in Bekannterem: «Rocketman» von Elton John, «Not yet» von Michel Camilo oder Claptons «Tears in Heaven» sind Bestandteil von «Alltag». Man kann also – sich im Stuhl räkelnd – in der Gewissheit aufatmen, doch nicht ganz von einer anderen Welt zu sein. Aber: Man muss auch nicht alle Stücke kennen. Es reicht schon aus, diesem Oktett beim Spielen zuzusehen, zuzuhören, zu geniessen und sich dessen Alltag, den Tag im All, vorzustellen.

Gut: Die Geschichte neben dem Musikalischen kann auch nur Berufsmusikern einfallen. Weil das Setting suggeriert, die Welt und damit die Erde könnten in «Alltag» nur durch einen grandiosen Vortrag bei einem interstellaren Musikwettbewerb gerettet werden. Aber die galaktische Acht, wie man das Ensemble auch nennen möchte, inszeniert das alles mit viel spitzbübischem Schalk und charmanter Selbstironie. Der Zuhörer ist noch nicht mal darob überrascht, dass unglauBlech den Wettbewerb um Leben oder Verderbnis denn auch gewinnt.