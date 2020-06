Am 1. Juni 2020 hat ein zunächst unbekannter Mann in Olten eine Frau in einer Wohnung überfallen und verletzt. Inzwischen konnte der mutmassliche Täter bei einer Kontrolle im Kanton Aargau durch die Kantonspolizei Aargau angehalten werden.

Dabei wurde auch ein Teil des Deliktsgut aus dem Überfall in Olten sichergestellt. Der 41-jährige Pole ohne festen Wohnsitz in der Schweiz befindet sich in Untersuchungshaft. Hergang und Motiv der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. (kps)