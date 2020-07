«Terminus»-Gäste dank Oltner Start-Up zurückverfolgt

Eine Person infiziert sich mit dem Coronavirus an, noch unwissend besucht sie eine Day-Dance im Club Terminus sowie weitere Lokale in Olten. Resultat: 340 Personen in Quarantäne und viel Arbeit für das Corona Tracing-Team des Kantons, die sich jüngst auch mit einem ähnlichen Vorfall in Grenchen beschäftigt.

Dass die Identifizierung der Teilnehmenden an der Day-Dance so schnell erfolgte, hat mit dem Ticketvorverkauf zu tun. Das Event besass keine Kasse vor Ort, sämtliche Besuchende hatten im Vorfeld Tickets online erworben über den in Olten etablierte Verkäufer Eventfrog.