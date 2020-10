«Terminus»-Club-Betreiber: «So können wir nicht kostendeckend wirtschaften»

Ein Gast im «Terminus»-Club in Olten ist Ende Juni nach einer Party positiv auf Coronavirus getestet worden – angesteckt hat sich aber niemand – und löste die erste grosse Massen-Quarantäne im Kanton Solothurn aus: Insgesamt 340 Personen mussten für zehn Tage zuhause bleiben. Seit diesem Tag haben Dušan Nedeljković und Claudio Iseli ihren Club geschlossen, obwohl es nicht vorgeschrieben wurde. Nedeljković sagt auf Anfrage: «Rechtlich gesehen sind wir zwar nicht gezwungen zuzumachen, aber es ist de facto eine Schliessung.»

Sein Club, der bis zu 300 Leute aufnehmen kann, müsste seine Partys derzeit wegen den Corona-Vorschriften auf 100 Personen beschränken und wäre nur zu einem Drittel ausgelastet. «So können wir nicht kostendeckend wirtschaften», sagt Nedeljković. Daher ergebe es keinen Sinn aufzumachen. Die Mitarbeitenden sind daher zu 100 Prozent in Kurzarbeit. In seinen Augen ist es besser, die Clubs zuzumachen und zu entschädigen, als so halb-offen haben zu dürfen und die Gäste der Gefahr einer Ansteckung respektive einer Quarantäne aussetzen zu müssen.