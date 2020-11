Studenten setzten sich mit der Stadt auseinander — Anregungen sollen in die Ortsplanungsrevision einfliessen

Was für Anregungen haben die einzelnen Studenten und Studentinnen an die Stadt Olten?

Es gibt mehr Parkplätze, als benötigt werden Olten hat rund 5'500 Parkplätze auf dem ganzen Stadtgebiet. Deren Auslastung ist gemäss der Studienarbeit von Pascal Annen gering. Daher bestehe ein Überangebot, das reduziert werden müsste. Damit könnte auch der Autoverkehr in der Stadt gedeckelt werden – genau das, was das im Februar 2019 vom Volk abgelehnte Parkierungsreglement erreichen wollte. Ein neues Reglement müsste in seinen Augen aufgegleist werden. Seine Studienkollegin Larissa Wyss regt zudem an, die Anzahl Parkfelder in der blauen Zone, die sich vorwiegend in Wohngebieten befinden, so zu reduzieren, dass die Auslastung abends jeweils nur noch 75 Prozent beträgt. Zudem könnten die Anwohnerparkkarten auf ein Exemplar pro Haushalt beschränkt werden. Nur die Parkplätze zu reduzieren, reiche aber nicht: Umwelfreundliche Verkehrsmittel wie ÖV, Velo oder Carsharing-Modelle müsste zugleich begünstigt werden. Um mit dem Bau neuer Siedlungen den Verkehr nicht zu erhöhen, soll künftig das autoarme Wohnen stärker gefördert werden. Annen schlägt vor, bei einem Bauprojekt einen Versuch zu starten und dann zu schauen, wie die Sache bei den Bewohnern ankommt. Zudem könnten autoarme Siedlungen bereits in der Nutzungsplanung grundeigentümerverbindlich festgelegt werden. Angestellte von Firmen sollen ebenso dazu motiviert werden, dass sie vermehrt mit dem ÖV, dem Velo oder zu Fuss zur Arbeit kommen. Auch die Elektromobilität müsste gefördert werden, etwa indem bei Überbauungen jeweils auch Ladestationen vorgesehen sind. Die Stadt könnte zudem eine Vorbildfunktion übernehmen und nur noch elektrische Gemeindefahrzeuge einsetzen. (fmu)

Ansiedlung von innovativen Firmen im Bereich erneuerbare Energien Das Industriegebiet Nord, das heute geprägt ist durch grossflächige Gleisanlagen, das SBB-Industriewerk sowie weiteren Industrienutzungen weist laut einer Studienarbeit wegen seiner Nähe zum Bahnhof Olten «ein hohes Potenzial für ÖV-affine Nutzungen auf». Weil keine langfristige Strategie für das Gebiet besteht, «läuft die Stadt Olten jedoch Gefahr, das Industriegebiet Nord als wichtiges Industrie- und Gewerbegebiet einer zufälligen Entwicklung zu überlassen», schreibt Ramon Meier in seiner Arbeit. Daher skizziert der Student eine Entwicklungsstrategie bis ins Jahr 2050 und darüber hinaus, um «die willkürliche Ansiedlung von verschiedensten Nutzungen» zu unterbinden. Im kantonalen Richtplan ist das Gebiet derzeit als Entwicklungsgebiet Arbeiten mit den Schwerpunkten Produktion und Dienstleistung eingetragen und soll auch künftig für Gewerbe und Industrie dienen. Die SBB mit ihrem Industriewerk sollen weiterhin einen wichtigen Platz am bestehenden Standort einnehmen. Als geeigneter Übergang vom geplanten Projekt Bahnhof Nord mit Wohn- und Gewerbeflächen zu den Industrienutzungen schlägt er auf dem Areal gleich nördlich des Bahnhofs ein multifunktionales Gebäude für Tagungen vor, auf Englisch Mice (Meetings, Incentives, Conventions, Exhibitions). Im östlichen Teilgebiet schlägt die Arbeit eine Ballung von innovativen Firmen im Bereich erneuerbare Energien, Energieeffizienz und Energiespeicherung vor, «um der überregionalen Bedeutung des Gebiets gerecht zu werden». (fmu)

Ort der Gegensätze soll mit Dünnern-Zugang beliebter Stadtteil werden Die Schützenmatte als einzige grössere öffentliche Freifläche im Zentrum der Stadt sei ein «Ort der Gegensätze»: zentral und abgeschnitten, grün und grau, heruntergekommen und schön zugleich. «Das Gebiet weist viele Potenziale auf, von denen, wenn sie ausgeschöpft würden, die ganze Stadt profitieren könnte», schreiben die Studierenden Elias Conrad, Stefanie Bregenzer und Xenia Fraefel. In ihrer Arbeit schlagen sie einen attraktiven Nutzungsmix vor, der die Schützenmatte zu einem beliebten Stadtteil machen soll: Das Herzstück soll der neue Stadtplatz «Schützenmatte» sein, der möglichst naturnah ausgestaltet und einen Zugang zur Dünnern bieten soll. Des Weiteren sind neue Überbauungen mit hoher Dichte an der Dünnern, am Gleis und auf der Rötzmatt vorgesehen und bestehende Altbauten sollen renoviert werden. Auch der Künstlercharakter beim heutigen Jugendzentrum Garage 8 soll erhalten bleiben und Kreativräume entstehen. Zudem sind in der Schützenmatte weniger Parkplätze eingezeichnet. Und die Hausmattrainstrasse könnte als Begegnungszone mit Tempo 20 umgestaltet werden. (fmu)

Die Stadt hat zu viele Baulandreserven Es ist ein Thema, das keine Gemeinde gerne hört: Mit dem neuen Raumplanungsgesetz sind nur noch Baulandreserven für die nächsten 15 Jahre erlaubt. Gemäss den Studentinnen Alessandra Visconti, Mirjam Junod und Sina Germann sind «die Bauzonenreserven in Olten deutlich überdimensioniert». Bauzonenreserven müssten reduziert und für eine Bebauung ungeeignete Parzellen rückgezont werden. Gemäss dem Raumplanungsgesetz sind Reservezonen am Siedlungsrand und an schlecht erschlossenen Lagen problematisch. Rückzonungen könnten gemäss der Studienarbeit auch im Siedlungsgebiet erfolgen, um Flächen, die bereits heute wichtige Freiräume darstellen oder das Potenzial dazu haben, vor der Überbauung zu bewahren. Die Studentinnen sind der Meinung, dass die «Rückzonungen eine Entwicklung der Stadt Olten nicht auschliessen und ein Bevölkerungswachstum mit den verbleibenden Baulandreserven problemlos möglich ist». Durch eine höhere Einwohnerdichte an raumplanerisch sinnvollen Lagen könnte gemäss der Studienarbeit sogar die Infrastruktur effizienter genutzt werden. In der Arbeit werden auch Probleme genannt, die sich ergeben könnten: Grundeigentümer würden in der Regel die geplanten Rückzonungen gerichtlich anfechten. So könnte die Revision des Zonenplans der Stadt Olten «aufgrund von Einsprachen und politischem Druck verzögert werden». Zudem vernachlässigen die Autorinnen auch die Entschädigungen, die bei Rückzonungen notwendig werden. In der Studienarbeit werden Olten SüdWest, das Industriegebiet Nord und die Schützenmatt als Entwicklungsgebiete bezeichnet, wo das Siedlungsgebiet gefördert und bestehende Brachen recyclet werden könnten. Gemäss der Studienarbeit könnte es aber gleichzeitig auch im Gebiet Olten SüdWest zu Rückzonungen kommen (Gebiet a in der Visualisierung unten), zudem im Gebiet Kleinholz (Gebiet b und c), im Fustligfeld (Gebiet d) oder im Gebiet Schöngrund (Gebiet h und i). (fmu)

Flächen in Bahnhofsnähe könnten noch besser genutzt werden Gebiete, die stark verdichtet werden können, liegen gemäss der Studienarbeit von Florian Egli, Manuel Heimberger und Ramon Meier «zentral gelegen im Siedlungsinnern». Basis für die Entwicklung solcher Gebiete sei die Durchmischung von Wohnen und Arbeiten. Dadurch werde das Gebiet stark belebt und es entstehe eine Mobilität der kurzen Wege. Durch Aufzonungen, Umzonungen, Anpassung der Nutzungsplanung und aktiver Kommunikation solle in zentral gelegenen Stadtgebieten mehr Arbeits- und Wohnraum geschaffen werden. Als Beispiel nennen die Studienautoren das Gebiet hinter dem Bahnhof Olten. Es sei sehr gut mit dem öffentlichen Verkehr erschlossen und es gebe bereits publikumsintensive Einrichtungen wie das Einkaufszentrum Sälipark und die Fachhochschule. Trotzdem sei die «zulässige Ausnützung teilweise massiv unterschritten». Es existierten grosse unbebaute Flächen in der Bauzone. Die Autoren schlagen daher vor, die Gestaltungsplanpflicht abzuschaffen und eine Frist bis zur Überbauung freier Flächen anzusetzen – die bei Nichteinhalten mit einem Vorkaufsrecht der Stadt oder dem Verkauf an eine bauwillige Partei geahndet werden könnte. (fmu)