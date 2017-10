Stand-up-Paddling? Wissen Sie, was das ist? Zwischen unzähligen Schlauchbooten, die diesen Sommer auf der Aare trieben, waren hin und wieder ein paar Typen zu sehen, die auf einem Brett standen und sich mit einem Stechpaddel fortbewegten. Stand-up-Paddler. Besonders ins Auge stachen sie, wenn sie statt mit der Strömung gegen sie unterwegs waren. Aber die entdeckte man selten.

Wintertraining an Land

Markus Müller ist einer von denen. Und jetzt, wo die Sommersaison endgültig vorbei ist, hätte man da mal ein paar Fragen an den 52-jährigen Oltner. Zum Beispiel, wie sich ein Stand-up-Paddler durch die kalte Jahreszeit bringt. Müller grinst. «Ich habe letztes Jahr angefangen mit Landpaddeln. Das sieht voll hohl aus.» Von Dezember bis Ende Februar trainiert er auf einem Skateboard und mit einem Stock – sorry, Kahuna-Stick – in der Hand. «Im Frühling habe ich gemerkt, dass ich im Winter trainiert habe. Du brauchst die gleiche Muskulatur wie beim Stand-up Paddeln.»

Je nach Wasserhöhe wird er also noch bis Ende November auf der Aare anzutreffen sein. «Theoretisch kannst du das ganze Jahr aufs Wasser gehen», sagt Müller. Aber zwischen Dezember und Februar habe es eine Temperatur von vier bis fünf Grad, da brauche man schon einen Trockenanzug. Er selbst besitzt Neoprenanzüge in verschiedenen Dicken. Mit seiner Ausrüstung kann er während neun Monaten im Jahr aufs Wasser.