Stadtrat will geeignete Infrastruktur für gute Angebote schaffen

Infrastrukturen standen schon im Vorjahr im Zentrum vieler Aktivitäten der Stadtverwaltung Olten: Bei der Eröffnung des Hauses der Museen als Höhepunkt im Jahreslauf wurden zwei städtische und ein kantonales Museum mit erneuerten Räumlichkeiten und neuen Dauerausstellungen für eine erfolgreiche Zukunft ausgerüstet. Kurz vor Jahresende Neueröffnung feiern konnte auch das Jugendwerk Olten. Im Bereich Schulraum wurde in einem Projektwettbewerb das Vorhaben «Windmolen» zur Weiterbearbeitung empfohlen; als Übergangslösung wurde zudem Schulraum in einem Gebäude in Olten SüdWest projektiert.

Zum Neuen Bahnhofplatz Olten wurde die Mitwirkung mit einer stattlichen Anzahl von Rückmeldungen durchgeführt. Vom Stadtrat genehmigt wurden der Gestaltungsplan Sälipark 2020 sowie die Aufgleisung der Ortsplanrevision. Und last but not least erklärte das Parlament zwei Vorstösse zum Klimaschutz erheblich, unter anderem den Auftrag, einen Massnahmenplan für die Erreichung des Netto-Null-CO2-Ziels vorzulegen.

Klimaschutz und Ortsplanung

Die Erarbeitung eines solchen Absenkungspfads wird denn auch einer der Schwerpunkte im neuen Jahr sein, parallel zum Reaudit für das Energiestadtlabel. Als weitere Grundlage für die künftige Entwicklung der Stadt Olten wird die Erarbeitung des räumlichen Leitbildes als erster Baustein der Ortsplanrevision lanciert; in diesem Zusammenhang werden auch Themen wie Energierichtplan, Mobilität – wo das Parkierungsreglement im vergangenen Jahr an der Urne scheiterte – sowie Verdichten und Höherbauen (erneut) zu diskutieren sein. Strategische Überlegungen sind auch zu den städtischen Liegenschaften und deren Werterhalt anzustellen. Unter anderem an der Kirchgasse, wo auch der Standortentscheid für das künftige Kunstmuseum ansteht, damit dessen Planung rasch fortgesetzt werden kann. Aber auch bezüglich Weiterverwendung des Hübelischulhauses, in dem nach dessen Freiwerden die beiden städtischen Bibliotheken zusammengeführt werden könnten.

Noch ist dies aber noch nicht so weit: Vorher braucht es im neuen Jahr einen Projektierungskredit für das neue Schulhaus Kleinholz und noch zuvor die erwähnte Übergangslösung, um die Zeit bis zur Eröffnung des neuen Schulhauses voraussichtlich im Sommer 2024 zu überbrücken. Da es bis dann noch einige Zeit dauert, haben die Bibliotheken der Stadt Olten auch für die Zwischenzeit bereits Erneuerungsbedarf: Nach der Überführung der Stadtbibliothek und der Jugendbibliothek in einen gemeinsamen Bibliotheksverbund werden die Freihandbestände auf die Selbstausleihe RFID umgerüstet, welche ab Mitte Jahr funktionieren soll und auch an einem neuen Standort weiterverwendet werden kann. Auf diesen Zeitpunkt hin werden auch aufgrund von Rückmeldungen aus einer Echogruppe aus der Bevölkerung Einrichtungen der Stadtbibliothek aufgefrischt und ihr Eingang mit einer Glastür transparenter gemacht. Ein Thema wird unter Berücksichtigung dieser Neuerungen auch eine Anpassung der Öffnungszeiten auf kommenden Herbst hin sein.

Projektierungskredit für Bahnhofplatz

In den ersten Monaten des neuen Jahres werden die Ergebnisse der öffentlichen Mitwirkung zum Neuen Bahnhofplatz Olten ausgewertet und in das Betriebs- und Gestaltungskonzept eingearbeitet, auf dessen Basis dem Gemeindeparlament noch vor der Sommerpause ein Projektierungskredit beantragt werden soll.