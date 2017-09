Sie ist derzeit als Kirche kaum zu erkennen; zumindest was ihren Innenraum angeht. Die über 200-jährige Stadtkirche, in welcher im Herbst 1813 der erste Gottesdienst gefeiert wurde, präsentiert sich in ihrem Innern eingerüstet bis unter die Chorkuppel. Imposant dieser Anblick.

Für jene, die sich gern federnden Schrittes in 15 Meter Höhe über Boden auf dem Gerüst bewegen, ein echtes Erlebnis. Zumal über dem eigenen Kopf Malereien mit Szenen aus dem Alten Testament warten, die üblicherweise nicht aus dieser Nähe betrachtet werden können.

Erstmals zum Handkuss

Am vergangenen Samstag kam die Stadtkirche, im barocken Grundtypus mit klassizistisch, eher nüchterner Fassade erbaut, ein erstes Mal zum Handkuss. Drei Führungen, anlässlich der europäischen Tage des Denkmals, vermittelten Einblicke in die Arbeiten, die im Innenraum der Kirche angegangen werden.

Peter Hunn, leitender Architekt des Projekts, sprach von einer grundsätzlich guten Bausubstanz, auch wenn einzelne Sparrenköpfe verfault angetroffen worden seien. Im Übrigen würde neu das Sekretariat in der Werkskapelle eingerichtet, oben auf der Empore das Pfarrbüro entstehen.