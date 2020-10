Stadt verfügt Baustopp: Alex Campus kann sein neues Gastroprojekt bei der Galicia Bar nicht in Betrieb nehmen

Die Wirte müssen in Zeiten von Corona erfinderisch sein. So, wie der Autor Alex Capus, der neben seiner Galicia Bar an der Oltner Unterführungsstrasse eine Holzkonstruktion aufbauen liess. Er will dort in der kälteren Jahreszeit Fondue und Raclette unter freiem Himmel servieren lassen. Bei einer ersten Anfrage bei der Baudirektion soll es gemäss Capus noch geheissen haben, dass keine Baubewilligung nötig sei für Bauten auf privatem Grund, die nicht länger als drei Monate stehen. Das Einverständnis des privaten Landbesitzers hatte er.

Capus liess daher die Holzkonstruktion mit einer Plattform für rund 25 bis 30 Leuten erstellen. Bis auf das Geländer und die Blachen als Regenschutz ist die Baute fertig. In Betrieb nehmen kann der «Galicia»-Wirt die Plattform trotzdem nicht. Die Stadt Olten verfügte einen Baustopp.